A közbiztonság alapvető feltétele a gazdasági stabilitásnak

A közbiztonság alapvető életérzés az adott országban élők és az oda látogatók számára, egyben előfeltétele a gazdasági stabilitásnak és növekedésnek - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerdán az M1 aktuális csatorna reggeli műsorában.

Bakondi György európai példákat említve felidézte: Párizsban koncertet töröltek, Berlinben, Kölnben és Milánóban is rendőri intézkedésekre volt szükség a közelmúltban. Ezek az esetek rávilágítanak a közbiztonság kérdésének súlyára - mondta.

A főtanácsadó közölte: Ennek eredményei több mutató alapján mérhetők, köztük van a bűncselekmények számának és súlyosságának alakulása, valamint a lakosság biztonságérzete. Hozzátette: Magyarországon a jelenlegi ünnepi időszakban is nagy számban tartózkodnak külföldi turisták, akik a biztonságos környezetet jelölik meg érkezésük egyik okaként leggyakrabban.

Bakondi György szerint a lakosság biztonságérzetét leginkább a terrorcselekmények, valamint a nők elleni erőszak befolyásolja. Felidézte: a karácsonyi időszakban Párizsban egy korábban elítélt és kiutasítás alatt álló, Maliból származó bevándorló több nőt megsebesített késsel. Megjegyezte: a közbiztonsági kockázatok és az illegális migráció összefüggéséről Nyugat-Európában vita folyik, ugyanakkor a tapasztalatok kapcsolatot mutatnak a jelenségek között.

A főtanácsadó elmondta: Magyarország közbiztonsági helyzetéhez hozzájárul a 2015 óta alkalmazott migrációs politika, a külső határ védelme, a műszaki akadályrendszer, valamint az a szabályozás, amely szerint menedékkérelmet csak az ország határain kívül lehet benyújtani. Hozzátette: több nyugat-európai ország, köztük Olaszország újabban hasonló megoldásokat alkalmaz, például a menedékkérelmek harmadik országban történő elbírálását.

Bakondi György rámutatott, a határvédelem három eleme, a műszaki akadályrendszer, a jogi határzár és a rendőri, határvadász erők jelenléte együtt biztosítja az ország belső biztonságát. Bármely elem gyengítése a migrációs nyomás erősödésével és a közbiztonsági helyzet romlásával járhat - hívta fel a figyelmet.

Bakondi György kitért arra is, hogy több európai nemzetállamban változások indultak el a migrációs politikában. Reméli, hogy ezek a folyamatok az uniós döntéshozatalban is megjelennek - tette hozzá a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója.