Az év utolsó napjai a számvetésről szólnak. A főváros esetében azonban nehéz találni olyan érdemi eredményt, amelyet évek távlatában is büszkén emlegetünk majd: a 2025-ös évet végigkísérte a szolidaritási hozzájárulás mértékével kapcsolatos passzív-agresszív üzengetés, a jogos inkasszók miatti uszítás és egyéb felesleges politikai csörték mögé bújtatott felelősséghárítás - írta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára a Facebook-oldalán szerdán.

Latorcai Csaba közölte: ezzel szemben a kormány betartotta, amit ígért.

Azt írta: trolibusz-beszerzéssel összefüggésben karácsony előtt 8,8 milliárd forintot utaltak át a fővárosnak, december 24-én pedig a főpolgármester által emlegetett 12 milliárd forintos támogatásról szóló szerződést is aláírták. „Ez is világosan mutatja: a budapestiek számíthatnak ránk” - emelte ki.

Hozzátette: miközben a kormány felelősséggel cselekszik és forrásokat biztosít Budapest működéséhez és fejlődéséhez, addig Karácsony Gergely főpolgármester hat éve nem tudott érdemi eredményeket felmutatni. „De Isten ments, hogy ezt bárki kiemelje, hiszen akkor jön az ujjal mutogatások újabb köre” - jegyezte meg.

„Elég volt az ígéretekből. Elég volt a hárításból. Az új esztendőben a fejlődésé a szerep. Budapestnek nem kifogásokra, hanem cselekvésre van szüksége. Ha a főpolgármester erre nem képes, a kormány akkor is a budapestiek oldalán fog állni” - írta Latorcai Csaba.