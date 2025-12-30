Új vasútállomás épülhet Budapesten

Kiírták a Déli körvasút pesti szakaszának kivitelezéséről szóló közbeszerzést. A beruházás harmadik szakasza egyebek mellett Ferencváros vasútállomás modernizálását, a Népligeti megálló kialakítását, az új hidak és aluljárók építését is tartalmazza.

A két legnagyobb, jelenleg zajló vasúti projekt – Budapest–Belgrád és a Kelenföld–Ferencváros közötti pályaszakasz modernizálása – közül az utóbbi, a Déli körvasút III. ütemének tervezésére és kivitelezésére vonatkozó kiírás. Az eljárás feltételes, a szerződés pénzügyi fedezete az eljárás megindításának időpontjában nem áll rendelkezésre. Az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában épülő vasút, ha elkészül, Ferencváros és Kelenföld vasútállomások között a jelenlegi kettő helyett három, egyes szakaszokon négy vágányon biztosítja a vonatok haladását.

A fejlesztés része új megállóhelyek építése, a meglévő hidak korszerűsítése, zajvédő falak telepítése, valamint a vasút mentén zöldfolyosó létesítése.

A kivitelezés második üteme tavaly januárban kezdődött, amelyen a V-Híd Zrt. dolgozik, a Kontúr Csoport Kft. kiviteli tervezése alapján.

A forgalom fenntartása mellett Kelenföldön, a Duna-híd déli oldalán, valamint Ferencváros területén folyik a munka. Elkészült többek között a Szerémi út és az 1-es villamos pályája felett átívelő híd. Elkezdődtek a Gubacsi úti híd munkálatai is. Ebben a szakaszban alakítanak ki két új vasúti megállóhelyet a Közvágóhíd és a Nádorkert térségében, így három metróvonalhoz, és a tömegközlekedési hálózatokhoz létesítenek kapcsolatot.

A napokban megjelent hirdetmény, a projekt III. ütemét, a pesti oldalon lévő fejlesztéseket tartalmazza – írja a mandiner.