2025. december 30. kedd.

Előd

Belföld

Megnyílik az M30-as eddig lezárt szakasza

MTI
 2025. december 30. kedd. 11:59
Miután megérkezett a 2 milliárd forint értékű bankgarancia, már nincs akadálya annak, hogy december 30-án 18 órától megnyissák a forgalom részére az M30-as eddig lezárt szakaszát – közölte az építési és közlekedési miniszter a Facebook-oldalán.

Megnyílik az M30-as eddig lezárt szakasza
Lázár János építési és közlekedési miniszter
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

„Rázós volt az út, de megérkeztünk!” – kezdte a bejegyzését Lázár János, hozzátéve, hogy az M30-as autópálya süllyedése utáni helyreállításnál a Strabag „át...tt bennünket, de mi levertük rajtuk”, nem hagytuk, hogy újra átverjék a magyarokat.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium lehívta a 2 milliárd forint értékű bankgaranciát, ez megérkezett, így nincs akadálya annak, hogy december 30-án 18 órától megnyissuk a forgalom részére az M30-as eddig lezárt szakaszát – írta.

„Tanultunk a Strabaggal való közös munkából, ezért folyamatosan vizsgáljuk a pálya állapotát, nem engedünk az M30-ból!” – fogalmazott a tárcavezető.

