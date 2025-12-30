Nem változik a hulladékszállítási rend

A MOHU Budapest Zrt. tájékoztatja a lakosságot, hogy az újévi ünnepi időszakban is a már megszokott rend szerint szállítja el a kommunális és a szelektív hulladékot Budapesten és az agglomerációs településeken .

A megszokott rend szerint szállítják el a kommunális és a szelektív hulladékot a fővárosban az ünnepi időszakban is

A MOHU azt közölte kedden az MTI-vel, hogy a hulladékudvarok és az Újrahasználati Központok 2026. január 2-tól várják ismét a lakosokat.

Hozzátették, hogy december 31-én a munkatársaik a szokásos szerdai program szerint végzik a kommunális és a szelektív hulladékszállítást. A

hulladékudvarok és a Szemléletformáló és Újrahasználati Központok zárva tartanak – írták.

Az Árkád Üzletközpontban található ügyfélszolgálati iroda ezen a napon 8 és 12 óra között várja a lakosokat, a telefonos ügyfélszolgálat 8-14 óra között érhető el.

Közölték azt is, hogy január 1-jén munkatársaik a kommunális és a szelektív hulladékszállítást a szokásos csütörtöki program szerint végzik.

Ezen a napon valamennyi hulladékudvar, a személyes ügyfélszolgálati irodák és a telefonos ügyfélszolgálat zárva tart – áll a közleményben.