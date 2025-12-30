Belföld
Nem változik a hulladékszállítási rend
Az év utolsó és első napján sem
A MOHU azt közölte kedden az MTI-vel, hogy a hulladékudvarok és az Újrahasználati Központok 2026. január 2-tól várják ismét a lakosokat.
Hozzátették, hogy december 31-én a munkatársaik a szokásos szerdai program szerint végzik a kommunális és a szelektív hulladékszállítást. A
hulladékudvarok és a Szemléletformáló és Újrahasználati Központok zárva tartanak – írták.
Az Árkád Üzletközpontban található ügyfélszolgálati iroda ezen a napon 8 és 12 óra között várja a lakosokat, a telefonos ügyfélszolgálat 8-14 óra között érhető el.
Közölték azt is, hogy január 1-jén munkatársaik a kommunális és a szelektív hulladékszállítást a szokásos csütörtöki program szerint végzik.
Ezen a napon valamennyi hulladékudvar, a személyes ügyfélszolgálati irodák és a telefonos ügyfélszolgálat zárva tart – áll a közleményben.