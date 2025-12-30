Belföld
Kiemelten figyelik az ittas söfőröket
Szilveszterkor se üljünk kocsiba koccintás után
Európa talán legszigorúbb rendszere Szlovákiáé: az ittas vezetés büntetése az anyagi helyzettől függően 300 ezer euró fölé is mehet, de súlyos esetben akár 12 év szabadságvesztéssel is járhat. A többi országban minimum 300 eurótól indul a tarifa és elérheti a 6 ezer eurót, valamint aki ittasan okoz balesetet, jó eséllyel letöltendő börtönbüntetésre is számíthat.
Az ittas vezetés szabályai nem egységesek Európa országaiban
Európában a zéró tolerancia mellett a 0,05 ezrelék a leggyakoribb általános érték, de például az Egyesült Királyság nagy részén 0,08 ezrelék a megengedett véralkoholszint. Több államban (Szlovénia, Horvátország, Olaszország, Szerbia, Ausztria, Németország stb.) pedig az sem mindegy, hogy mióta van a sofőrnek jogosítványa: a kezdő vagy fiatal vezetőknek akkor sem megengedett a szeszes ital fogyasztása, ha egyébként van valamekkora limit.
Teljes zéró tolerancia minden vezető számára:
- Magyarország,
- Szlovákia,
- Csehország,
- Románia.
Minimális alkohol fogyasztása megengedett (0,05 ezrelék), ha nem kezdő vagy fiatal a vezető:
- Ausztria,
- Horvátország,
- Szlovénia,
- Szerbia,
- Olaszország,
- Németország.
Ez szintén nagy általánosságban egy korsó sörnek, két deci bornak vagy pezsgőnek felel meg, illetve egy feles (4 centiliter) töménynek.
Ugyanakkor a véralkoholszintet befolyásolja a testsúly, a nem, az életkor, az anyagcsere, az elfogyasztott étel mennyisége és több más tényező is, ezért az a legbiztosabb, hogy aki vezet, az egyáltalán nem iszik.
Aki mégis koccintana éjfélkor, annak nem árt tudni, hogy nagy általánosságban, 70-80 kilogramm körüli testsúly esetén egy kis pohár (1-1,5 deciliter) pezsgő után minimum 2–3 órát kell várni arra, hogy már ne lehessen kimutatni az alkoholt. De a véralkohol-kalkulátor segíthet abban, hogy tisztábban lássunk:
- 2 dl 10%-os bor → kb. 1 óra 40 perc
- 1 pohár (3 dl) 4%-os sör → kb. 50 perc
- 1 korsó (5 dl) 4%-os sör → kb. 1 óra 35 perc
- 1 feles (5 cl) 50%-os tömény → kb. 2 óra
A fenti időtartamok szintén egy 70–80 kilós, egészséges felnőttre vonatkoznak, de fontos tudni, hogy minden szervezet másképp dolgozza fel az alkoholt – írja az origo.