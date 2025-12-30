Hálával és köszönettel tartozunk a gazdáknak

Hálával és köszönettel tartozunk a gazdák munkájáért - közölte az Agrárminisztérium (AM) kedden, idézve az agrárminisztert, aki kifejtette: az agrártárca elkötelezett a kivételesen nehéz év terheinek enyhítése mellett a gazdák érdekeinek képviselete és támogatásaik megőrzése iránt; a Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervnek köszönhetően 60 felhívást tett közzé, 1641 milliárd forint pályázati forrással.

Nagy István hangsúlyozta, hogy a számos akadály mellett összességében eredményes évet zárt a hazai mezőgazdaság

A tárcavezető a Facebook-oldalán kifejtette, komoly kihívásokkal teli évet zár a magyar agrárium, a gazdálkodók azonban kitartásról, szorgalomról és egységről tettek egész évben tanúbizonyságot. A kormány előlegfizetéssel és a kisgazdaságok kiemelt támogatásával, illetve a kárenyhítés számos eszközével jelentős erőfeszítéseket tett a termelők likviditásának megőrzése érdekében. A gazdákat megillető közvetlen támogatások, terület- és állatalapú jogcímek minden eddiginél nagyobb arányú kifizetése mellett ezért a mezőgazdaság és az élelmiszeripar versenyképességét, termelékenységét segítő felhívásokból 60 felhívást tett közzé a kormány, csaknem 1641 milliárd forint pályázati forrással – áll a közleményben.

Sorra születtek a támogatói döntések a legnagyobb érdeklődéssel várt és legnépszerűbb beruházási felhívások esetében. Gazdaságfejlesztést ösztönző beruházásra csak idén több mint 730 milliárd forint támogatást ítélt meg a tárca. Ezek közül kiemelendő, hogy az élelmiszer- és feldolgozó üzemek fejlesztése keretében több mint 800 projektet támogattak, mintegy 450 milliárd forint összegben. Csaknem 1100 állattartó telep felújításának támogatásáról született döntés, több mint 140 milliárd forint értékben. A kertészeti ágazat számára 105 milliárd forint támogatásról született pozitív döntés, mintegy 2100 kérelem esetében, a generációváltás jegyében pedig elindult a gazdaságátadáshoz kapcsolódó támogatási kérelmek elbírálása – tette hozzá a miniszter a közlemény szerint.

A fenntartható gazdálkodási gyakorlatokat választó termelők számára is időben biztosította az Agrárminisztérium a megfelelő forrásokat, hiszen megszülettek a támogatói döntések az új Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések (AKG) és Ökológiai Gazdálkodást támogató (ÖKO) programok esetében is. AKG esetében több mint 19600 kérelmet támogattak, csaknem 1,6 millió hektár terület vonatkozásában. ÖKO esetében pedig 5700 gazdálkodót, 375 ezer hektár területen. Mivel mindkét esetben ötéves célprogramról van szó, ezért a lehetséges támogatások teljes összege, amelyekről idén döntés született, előbbinél meghaladta 1000 milliárd forintot, az utóbbinál szintén több mint 380 milliárd forint volt, minden vonatkozó vállalás fenntartása esetén – ismertette Nagy István.

A miniszter hangsúlyozta, a termelői likviditás alapját képező közvetlen támogatásoknál az előlegfizetés mértéke minden eddiginél nagyobb volt, hiszen év végéig 546 milliárd forinthoz jutott az a 154 ezer ügyfél, aki benyújtotta az Egységes Kérelmet. Ez az összeg mintegy 107 milliárd forinttal haladta meg a tavaly kifizetett előleget.

A vidékfejlesztési kifizetések, melyek a záruló Vidékfejlesztési Program és a Közös Agrárpolitika Stratégia keretében valósultak meg, elérték a 700 milliárd forintot. Célzott intézkedések segítették a természeti események vagy az állat- és növényegészségügyi járványhelyzet miatt kárt szenvedett gazdálkodókat, valamint a piaci krízisekből fakadóan nehéz helyzetbe került ágazatokat.

Nagy István szerint összességében eredményes évet zárt a hazai mezőgazdaság, annak ellenére, hogy az éghajlatváltozás, a piaci viszonyok, illetve az állat- és növény-egészségügyi körülmények is számos akadályt gördítettek elé.

A tájékoztatás szerint a jövő évben a kormány tovább folytatja a támogatási döntések meghozatalát és az újabb felhívások meghirdetését, továbbá a közvetlen támogatások minél korábbi végkifizetésére törekszenek.

Mindezeken túl újabb szabályozási beavatkozásokkal és adminisztratív könnyítésekkel kívánja a kormány csökkenteni az agrárvállalkozások terheit és segíteni munkájukat, erősítve az agrárgazdaság ellenálló képességét. Erre különösen nagy szükség van az orosz-ukrán háború árnyékában, valamint a brüsszeli döntések, tervek tükrében, hiszen a piaci kilátások a 2026-os évre sem biztatók.

„A magyar gazdáknak és élelmiszer-előállítóknak hálával tartozunk azért, hogy minden viszontagság ellenére folyamatosan biztosítják hazánk megfelelő minőségű és mennyiségű élelmiszer-ellátását, ezért ezután is szövetségesként számíthatnak az agrárkormányzatra” – zárul a tárca közleménye.