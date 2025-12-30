Figyeljünk az állatokra szilveszterkor

Ovádi Péter, az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos arra hívta fel a figyelmet keddi közleményében, hogy bár a szilveszteri ünneplések hangos „robbanások” kíséretében zajlanak, fontos szem előtt tartani az állatok védelmét is. A tűzijátékok és petárdák okozta hangzavar és fényeffektusok jelentős stresszt és szorongást okozhatnak a házi- és a vadon élő állatoknak.

A kormánybiztos közleménye szerint az állatok védelme és biztonsága kiemelten fontos, különösen a zajos ünnepi időszakokban.

Hangsúlyozta, hogy ha a háziállatban nincs mikrochip, érdemes mielőbb elvinni az állatorvoshoz a beültetésre.

Amennyiben az állat már rendelkezik mikrochippel, érdemes ellenőrizni annak működőképességét és a www.petvetdata.hu oldalon történt regisztrációt.

Szükség esetén érdemes az állatorvos mielőbbi segítségét kérni az adatok aktualizálásához, és ezen felül jó, ha van a kutya és macska nyakörvén egy biléta az elérhetőségekkel a gyors azonosítás érdekében – tette hozzá.

Gondoskodni kell arról is, hogy otthon biztonságos legyen az állat számára, zárni kell az ajtókat és ablakokat, és ki kell alakítani egy nyugodt menedéket, írta, hozzátéve, hogy senki ne hagyja félős állatát egyedül, és ha azt kertben tartják, legyen zárt búvóhelye.

Az állatokat a nap csendesebb időszakában kell sétáltatni, lehetőleg a reggeli és délelőtti órákban, mindig pórázon, és érdemes játékokat használni vagy más módszereket alkalmazni a figyelme elterelésére, így csökkentve a stresszt hangzavar idején – közölte.

Ovádi Péter felhívta a figyelmet, hogy a petárdázás jogszabályellenes tevékenység, már a birtoklása is szabálysértésnek minősül. Azon túl, hogy jogkövetkezményekre kell számítania annak, aki petárdázik, mások életével és testi épségével is játszik – tudatta.

Fontos további jogszabályi előírásnak nevezte, hogy az állatban félelmet keltő, erős fény- vagy hanghatással járó tevékenységek időtartama alatt az állat tartójának gondoskodnia kell az állat félelmében történő elszökésének megakadályozásáról és törekednie kell az állat megnyugtatására. Hasonló esetekre szakértők is adnak tanácsot az ingyenes Gazdijogsi program online felületén, a gazdijogsi.hu-n.

Ovádi Péter kiemelte, hogy a MOL töltőállomásain mikrochip-leolvasók állnak rendelkezésre, így ha valaki elkóborolt állatot talál, ezek az eszközök segíthetnek annak azonosításában és a gazdával való kapcsolatfelvételben.

„Szilveszterkor tehát gondoljon az állatokra is, és kerülje a hangos, fényes pirotechnikai eszközök használatát. Együttműködésével nemcsak a jogszabályokat tartja tiszteletben, hanem az állatok jóllétét is szem előtt tartja, így hozzájárulva egy nyugodtabb és biztonságosabb ünnepi atmoszférához mindannyiunk számára” – fogalmazott a kormánybiztos.