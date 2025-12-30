Felmérést készített az Economist

Az Economist folyamatban lévő szavazása a jövő tavaszi országgyűlési választások kimenetelére kíváncsi, különösen arra, hogy a Fidesz–KDNP pártszövetség szerzi-e meg ismét a legtöbb mandátumot. A felmérés jelenlegi állása szerint a válaszadók többsége, összesen 52 százaléka számít a Fidesz-KDNP újabb győzelmére 2026-ban.

Az Economist jelenleg is futó szavazása arra a kérdésre keresi a választ, hogy a Fidesz–KDNP pártszövetség szerzi-e a legtöbb mandátumot a 2026-os magyarországi országgyűlési választásokon. Az Orbán Viktor vezette pártszövetség 2010 óta megszakítás nélkül irányítja az országot, az elmúlt ciklusokban vagy kétharmados felhatalmazással, vagy stabil parlamenti többséggel.

A következő országgyűlési választás időpontját a jelenlegi várakozások szerint 2026 áprilisára tervezik. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Szijjártó Péter kijelentette, hogy a sorsdöntő kérdésekben rendre téves válaszokat ad Brüsszel, így a jövő évi választások tétje hatalmas.

A Fidesz és a KDNP korábban is közös listán indult, és ez a konstrukció hosszú ideje biztosította számukra az Országgyűlésben a meghatározó szerepet. A felmérés szerint ugyanakkor a magyar belpolitikában új kihívó jelent meg: a Magyar Péter vezette Tisza párt.

A jelenlegi, még nem végleges állás szerint a válaszadók 26 százaléka számít arra, hogy a Fidesz–KDNP abszolút többséggel végez az élen, további 26 százalék szerint pedig relatív többséggel nyerhetik meg a választást.

Összesítésként elmondható, hogy a válaszadók 52 százaléka szerint győzni fog a Fidesz-KDNP koalíció a jövő tavaszi választáson.

A megkérdezettek 42 százaléka úgy véli, hogy nem a kormánypárt szerzi meg a legtöbb mandátumot, míg 6 százalék szerint elképzelhető, hogy a választás 2026. október 1. nem kerül megrendezésre – írja a Magyar Nemzet.