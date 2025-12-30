A honvédség tovább erősítette nemzeti védelmi képességeit

A Magyar Honvédség 2025-ben tovább erősítette nemzeti védelmi képességeit, megfelelt szövetségesi kötelezettségeinek, helyt állt a nemzetközi missziókban, miközben felkészült, és végrehajtotta a rendszerváltás óta tartott legnagyobb és legösszetettebb országvédelmi gyakorlatot – közölte Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke az MTI-hez kedden megküldött kommünikéjében.

Böröndi Gábor a Honvédelmi Minisztérium által eljuttatott közleményében azt írta, az Adaptive Hussars gyakorlat intenzitásában és komplexitásában bizonyította, hogy a 21. századi beszerzések, a hozzájuk társított kiképzés látható eredményeket hozott.

A biztonsági helyzethez való adaptáció miatt alakult meg két új parancsnokság, de felülvizsgálták a teljes szervezeti struktúrát és a műveleti vezetés-irányítási rendszert is – fejtette ki.

„Stabil működés, magas reagálóképességgel rendelkező aktív állomány, és valódi erőt képviselő, dinamikusan bővülő tartalékos komponens együtt adja a Magyar Honvédség erejét” – fogalmazott a vezérezredes.

Mint közölte, több száz magyar katona őrködik a béke felett a KFOR és az EUFOR kötelékében: 2025-ben már negyedik alkalommal vezették a magyar katonák a balti légtérrendészeti feladatot, de ellátták Szlovákia, Horvátország és Szlovénia légterének védelmét is; Libanonban ENSZ-misszióban, Szomáliában többnemzeti kiképzési feladatokban vesznek részt magyar katonák.

Beszámolója szerint öt Skyfox harcászati kiképző repülőgép és újabb Millennium katonai szállító repülőgép érkezett, a teljessé vált H225 helikopterflotta Európa legmodernebb forgószárnyas eszközparkja.

Folyamatosan érkeztek Lynx gyalogsági harcjárművek és Gidránok, a műszaki eszközökkel és hídvetőkkel, valamint az új generációs Leopard harckocsikkal tovább nőtt a szárazföldi erők harcképessége. Folyami naszádokkal erősödtek a különleges műveleti erők – sorolta.

A vezérezredes hangsúlyozta, hogy a NATO keleti szárnyán 2025-ben történt légtérsértések és drónbehatolások komoly biztonsági kihívásokat jelentenek, így folyamatosan fejlesztették a drónvédelmi képességeket a légtér és a kritikus infrastruktúra védelme érdekében.

„Büszke vagyok a katonákra. Elhivatottság, felkészültség és megújult szemlélet adja a modern haderő tartását, a szakma és becsület megerősödött – alázattal társulva ez az alapja egy ütőképes, jól felkészült katonai erőnek” – összegzett Böröndi Gábor.