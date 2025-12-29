Orbán Viktor megingathatatlan

A magyar választók körében továbbra is Orbán Viktor a legnépszerűbb politikus, miközben Magyar Pétert többen tartják ellenszenvesnek, mint szimpatikusnak. A Magyar Társadalomkutató legfrissebb közvélemény-kutatása szerint a Tisza Párt további politikusait másfél év aktív politizálás után sem ismeri a magyar társadalom jelentős része.

A Magyar Társadalomkutató 2025. december 22–23. között végzett telefonos közvélemény-kutatása alapján Orbán Viktor a legnépszerűbb hazai politikus.

A megkérdezettek 44 százaléka a miniszterelnököt inkább szimpatikusnak tartja, 11 százalék semlegesnek ítéli meg, míg 43 százalék inkább ellenszenvesnek – írták.

Magyar Péter megítélése ettől érdemben elmarad. A válaszadók mindössze 34 százaléka nyilatkozott úgy, hogy szimpatikusnak tartja a Tisza Párt elnökét, 16 százalék semleges álláspontot képvisel vele kapcsolatban, ugyanakkor a magyarok közel fele, 47 százalék inkább ellenszenvesnek tartja.

A két vezető politikus szimpátiaindexe között így két számjegyű különbség mutatkozik Orbán Viktor javára.

A Magyar Társadalomkutató felmérése szerint Magyar Péter viszonylagos népszerűtlenségét a Tisza Párt további arcai sem tudják érdemben ellensúlyozni, hiszen a párt prominens politikusainak ismertségi adatai kifejezetten alacsonyak: Kulja Andrást a válaszadók 64 százaléka, Tarr Zoltánt 48 százalék, Bódis Krisztát pedig 45 százalék egyáltalán nem ismeri. A másodvonalból Ruszin-Szendi Romulusz számít a legismertebbnek, ugyanakkor a megkérdezettek ötöde, azaz 20 százalék még róla sem hallott.

A szimpátiaindexek szintén nem festenek kedvező képet a párt számára. Bódis Krisztát és Ruszin-Szendi Romuluszt egyaránt a válaszadók 21 százaléka tartja inkább szimpatikusnak, Kulja András esetében ez az arány 14 százalék, míg Tarr Zoltánnál mindössze 13 százalék.

A közvélemény-kutatás szerint a Tisza Párt 2025 végére sem tudott érdemben túllépni a „one-man show” jellegű működésen, vette észre a hirado.hu.

A párt intézményesülésének megkezdése óta eltelt több mint másfél év, valamint a választások előtti utolsó három és fél hónap ellenére sem rajzolódik ki olyan társadalmilag beágyazott, széles körben ismert politikusi kör, amely számottevően növelhetné a párt támogatottságát.

Az adatok inkább arra utalnak, hogy Magyar Péter által kiválasztott politikusok eddig nem erősítették, hanem gyengítették a Tisza Párt pozícióit, mivel hosszú hónapok alatt sem tudtak áttörő ismertséget és szimpátiát kiváltani a választók körében – ismertette a Magyar Társadalomkutató.