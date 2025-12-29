Marad a rezsivédelem

A magyar családok rezsivédelmére a kormány az idén is 800 milliárd forintot fordított, és arról is döntöttek, hogy a rezsivédelmet 2026-ban is fenntartják – mondta Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium (EM) parlamenti államtitkára hétfőn a Facebook-oldalára feltöltött videóban.

A rezsicsökkentésnek köszönhetően a magyar családok ma is Európa legalacsonyabb villany- és gázárait fizetik – mondta.

Egyúttal rámutatott, a kormány rendkívüli ellenszélben küzd a rezsicsökkentésért és ez a harc egyre élesebb. „Brüsszel és bábjai jelentik a legnagyobb veszélyt a rezsicsökkentésre” – fogalmazott.

Az államtitkár kiemelte, Brüsszel nem csak a piaci árakat akarja rákényszeríteni Magyarországra, hanem egyenesen be akarja tiltani az orosz gáz és olaj használatát minden tagállamban. Ez a döntés jogszerűtlen, és önmagában is akár háromszorosára emelheti a magyar családok rezsiszámláit – jegyezte meg.

Brüsszelt és az ellenzéket egyáltalán nem érdekli, hogy veszélybe sodorják a magyar emberek energiabiztonságát, többszörösére emelik a rezsit – mondta az államtitkár, leszögezve: a nemzeti kormány felveszi a kesztyűt és megtámadja a brüsszeli döntést.

Czepek Gábor hangsúlyozta, hogy ez a magyar emberek akarata is, a legutóbbi nemzeti konzultációban 99 százalék állt ki az olcsóbb orosz energia vásárlása és a rezsivédelem mellett.

„Ne legyen kétségünk, ha Magyarországon is egy brüsszeli bábkormány kerül hatalomra, a magyar családok rezsiszámlája háromszorosára is nőhet, mert rákényszerítenék az országot a drága energia vásárlására, és eltörölnék a hatósági árakat, vagyis a rezsicsökkentést. Ne hagyjuk, hogy ez megtörténjen!” – fogalmazott az EM államtitkára.