2026. január 7., szerda

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Belföld

Határsértők ellen intézkedtek a rendőrök

Megérkeztek az Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn közzétett adatai

MH/MTI
 2025. december 29. hétfő. 8:59
A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken és szombaton két-két jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az ország belsejében két határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult.

Határsértők ellen intézkedtek a rendőrök
Fotó: police.hu

Az elmúlt héten az ország területén 49 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza. A megelőző héten - december 15-től 21-ig - a feltartóztatottak száma 30 volt. Az elmúlt héten az ország belsejében hét határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Embercsempészés miatt egy gyanúsított ellen indult büntetőeljárás - derül ki a rendőrségi összesítésből.

