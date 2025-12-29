Határsértők ellen intézkedtek a rendőrök

A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken és szombaton két-két jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az ország belsejében két határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult.

A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint 2025. december 26-án pénteken és december 27-én, szombaton két-két jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az ország belsejében két határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. (képünk illusztráció)

Az elmúlt héten az ország területén 49 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza. A megelőző héten - december 15-től 21-ig - a feltartóztatottak száma 30 volt. Az elmúlt héten az ország belsejében hét határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Embercsempészés miatt egy gyanúsított ellen indult büntetőeljárás - derül ki a rendőrségi összesítésből.