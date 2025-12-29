Figyelmeztetett a katasztrófavédelem

Mukics Dániel, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának szóvivője az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében arra hívta fel a figyelmet, hogy szilveszteri tűzijátékokat csak az erre kijelölt, a hatóságok által ellenőrzött, legális árusítóhelyeken vásároljanak az emberek, ahol szakképzett árusoktól lehet tűzvédelmi szempontból is megfelelő tűzijátékokat venni.

A megvásárolt tűzijátékot megfelelően kell tárolni: a pirotechnikai eszközöket ne hagyják a gépjárműben, otthon a fűtőberendezéstől, a tűzhelytől és egyéb éghető anyagoktól távol helyezzék el, ne érje napfény, pára vagy víz, és a gyermekek, illetve a házi kedvencek se férhessenek hozzá – kérte a szóvivő.

A biztonságos felhasználással kapcsoltban Mukics Dániel hangsúlyozta, hogy a tűzijátékokat december 31-én 18 órától január 1-jén 6 óráig, kizárólag szabadtéren – kertben vagy közterületen – lehet felhasználni, a társasházak ablakából vagy az erkélyről nem szabad indítani.

Fontos betartani a tűzijátékokhoz tartozó útmutatóban foglaltakat: abból kiderül, hogy hova kell helyezni, hol kell meggyújtani, milyen irányba fog működni, és mekkora védőtávolságot kell tőle tartani – tette hozzá.

„Soha ne irányítsuk emberre, állatra, növényre, járműre vagy épületre. A rakétákat ne indítsuk fák, vezetékek alól, vagy épületek közvetlen közelében, illetve ha erős szél fúj. Egyszerre csak egy tűzijátékot működtessünk, így van idő az előírt védőtávolságra távolodni tőle. Ha valamelyik meggyújtott tűzijáték nem indult el, azt legalább negyed óráig ne közelítsük meg, ezután áztassuk vízbe. A tűzijátékokat nem szabad megbontani vagy átalakítani, ha valamelyik tűzijáték vizes lett, azt még azután se használjuk, hogy megszáradt. Az elhasznált eszközök még forró maradványait ne dobjuk azonnal a hulladékgyűjtőbe, mert azok, sőt olykor a mellettük lévő autók vagy épületek is gyakran emiatt gyulladnak meg” – figyelmeztetett Mukics Dániel.