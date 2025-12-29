Agrárszakképzés ereje

Valódi 21. századi tudást ad a fiatalok kezébe a magyar agrárszakképzés, ami ma erősebb, vonzóbb, versenyképesebb, mint valaha – mondta az agrárminiszter hétfőn a Facebook-oldalára feltöltött videóban.

Nagy István kiemelte, az egyre gyakrabban megjelenő állat- és növénybetegségek megmutatták, hogy a hazai agráriumnak szüksége van a korszerű, gyakorlati tudással rendelkező szakemberekre. Éppen ezért indult el 2025 szeptemberében az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági, valamint az édesipari technikus képzés.

Közölte, a duális képzés népszerűsége ugyancsak töretlen, havonta több mint 1200 diák szerez valós munkahelyi tapasztalatot.

Rámutatott, hogy az idei tanévet 4662 új tanuló kezdte meg az agrárszakképzésben.

Mindez azt mutatja, hogy a magyar agrárszakképzés ma erősebb, vonzóbb, versenyképesebb, mint valaha – jelentette ki.

Az Agrárminisztérium továbbra is azon dolgozik, hogy a leendő szakemberek biztos tudással építhessék a magyar agráriumot és ezzel az ország jövőjét. A cél változatlanul a korszerű tudás, versenyképes agrárium és erős vidék. „Hajrá fiatalok!” – fogalmazott közösségi oldalán a miniszter.

Az AM MTI-hez hétfőn eljutatott közleményében az agrárminiszter beszámolt arról is, hogy az agrárszakképzési intézményekben jelentős infrastruktúra-, eszköz- és tudásfejlesztések valósultak meg. A fejlesztésekhez hozzájárul a Vidékfejlesztési Program Bemutató üzemek támogatása című projekt, amely centrumonként 1 milliárd forintos forrást biztosított. Az öt hazai agrárszakképzési centrum 27 intézményében fejlesztettek. Megújultak a tanműhelyek, modern erő- és munkagépek, élelmiszeripari technológiák, precíziós eszközök érkeztek, járműdiagnosztikai laborok és digitális tanulási környezetek jöttek létre.

A miniszter kiemelte: az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági technikus képzés kifejezetten az állati eredetű élelmiszertermelés biztonságának erősítését szolgálja. Az itt végzett szakemberek majd támogatni tudják a járványvédekezést, figyelemmel kísérik a haszonállatok egészségét, és hozzájárulnak a hazai élelmiszerlánc biztonságához. Az édesipari technikus képzés pedig a magas minőségű, ipari és kézműves édességek előállítására készíti fel a tanulókat. Mindkét új szakma felnőttoktatás keretében is választható, így azok számára is nyitott, akik már az agráriumban vagy az élelmiszeriparban dolgoznak, de szeretnék bővíteni vagy megújítani szakmai tudásukat.

Az AM emlékeztetett: a magyar agrárszakképzés 2025-ben hazai és nemzetközi szinten is kimagasló eredményeket ért el. A fiatal szakmunkások Európa-bajnokságán, a dániai EuroSkills Herning 2025 versenyen 32 ország több száz indulója között a magyar agrárium versenyzői kiváló teljesítménnyel növelték a magyarországi agrárszakképzés hírnevét. A hazai szakmai tanulmányi versenyeken hasonlóan figyelemre méltó eredmények születtek: a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által meghirdetett megmérettetésen 21 agrárszakmában több mint 800 tanuló indult, és a 21 versenyből 17-ben az agrárminisztériumi fenntartású intézmények diákjai győztek.

Az agrártárca továbbra is elkötelezett amellett, hogy a fiatalok és a felnőttek korszerű, piacképes tudással rendelkezzenek – ezzel erősítve a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar versenyképességét, fenntarthatóságát és a vidék erejét – áll a közleményben.