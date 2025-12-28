Orbán Viktor futballtitkai

Kiderült többek között, a kormányfő milyen poszton játszott. Mint mondta, centerben kezdett, „klasszikus középcsatár” volt. Aztán, ahogy idősebb lett ő is hátrébb került: középpályás lett, majd játékszervező, végül labdaszerző.



A videóból az is kiderült, hogy Orbán Viktor kapott-e valaha piros lapot. Erre a miniszterelnök azt felelte, „azt hiszem, piros lapot soha életemben nem kaptam. Legfeljebb ilyen jótékonysági meccsen viccből vagy valami hasonló” – tette hozzá.

Sőt, a posztból az is kiderült, mi volt a legnagyobb focis balhé Orbán Viktor életében.