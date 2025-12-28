2026. január 7., szerda

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Belföld

Orbán Viktor futballtitkai

MH
 2025. december 28. vasárnap. 17:47
Megosztás

A miniszterelnök vasárnap új videóval jelentkezett, melyben focis múltjáról beszélt.

Orbán Viktor futballtitkai
Orbán Viktor miniszterelnök
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Kiderült többek között, a kormányfő milyen poszton játszott. Mint mondta, centerben kezdett, „klasszikus középcsatár” volt. Aztán, ahogy idősebb lett ő is hátrébb került: középpályás lett, majd játékszervező, végül labdaszerző.

A videóból az is kiderült, hogy Orbán Viktor kapott-e valaha piros lapot. Erre a miniszterelnök azt felelte, „azt hiszem, piros lapot soha életemben nem kaptam. Legfeljebb ilyen jótékonysági meccsen viccből vagy valami hasonló” – tette hozzá.

Sőt, a posztból az is kiderült, mi volt a legnagyobb focis balhé Orbán Viktor életében.

Objektum doboz

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink