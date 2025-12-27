Szuveneritás, béke, szabadság – ez a „magyar út”

Hosszú távon megéri szuverénnek, békésnek, szabadnak maradni, nemet mondani a háborús készülődésre, ez a „magyar út” – mondta a miniszterelnök politikai igazgatója a Mandiner Reakció című, szombaton publikált online műsorában.

Orbán Balázs a 2025-ös év összegzéseként elmondta, ebben az évben változás volt világpolitika a színpadán, az Amerikai Egyesült Államokban egy új, békepárti elnököt választottak meg, aki sok szociális, társadalmi, gazdasági kérdésben hasonlóképpen gondolkodik, mint a magyar jobboldal, az európai elit azonban felült a „háborús vonatra”, és magasabb fokozatba kapcsolt, ezért az európai emberek vesztesei voltak 2025-nek.

Magyarország nem szállt föl erre a vonatra, egyre erősebb azoknak a hangja, akik Európa öngyilkosságát megpróbálják megállítani, és nem gondolják, hogy a háborús politika, a sorozások, megszorítások, adóemelések és eladósodás lenne az európaiak számára kívánatos jövő – fogalmazott.

Kifejtette: a magyar kormány a bevezetett jóléti intézkedésekkel tudott újat mutatni, ez pedig jó egész Magyarországnak. Hozzátette: ez jó „sorminta” is, mert ha a 2025-ös évet meg tudta nyerni Magyarország, akkor a 2026-os évet politikai értelemben a Fidesz-KDNP is meg tudja nyerni.

Orbán Balázs szerint két kérdés tematizálta a nemzetközi és a hazai nyilvánosságot: egyrészt az európai gazdaság háború általi blokkolása, másrészt pedig az, hogy Magyarország az elmúlt tizenöt évben jó irányokat választott-e magának, amikor nemet mondott az illegális bevándorlásra, a családtámogatásokra rendezkedett be, munkaalapú társadalmat épített, valamint a közteherviselésbe bevonta a multinacionális vállalatokat és a külföldi tulajdonú nagyvállalatokat.

Az igazán fontos kérdés az, hogy mi fog történni a következő tíz évben Európával és azon belül Magyarországgal, tehát hogy fogjuk azt biztosítani, hogy Magyarországon béke és biztonság legyen, és hogy a gazdasági fejlődés lehetőségei továbbra is adottak legyenek – fogalmazott a miniszterelnök politikai igazgatója, hozzátéve, pártállástól függetlenül jelenleg mindenki ezen aggódik.

Hangsúlyozta: két út létezik, az egyik a „brüsszeli út”, amelyben pénzt kell gyűjteni az Oroszország elleni háborúhoz való felkészülésre, illetve a pénzt Ukrajnának kell adni, és a van egy „magyar út”, ami nemet mond erre az egész háborús készülődésre.

Ha nemet tudunk mondani az európai-orosz háborúra, akkor Magyarország számára nyílik egy pálya, amelyen nem kockáztatjuk a saját békénket és biztonságunkat, és nem adjuk oda a saját erőforrásainkat mások háborújára – jelentette ki Orbán Balázs.

Megjegyezte: ezen a pályán – mivel jóban vagyunk mindenkivel – újabb gazdasági erőforrásokat tudunk bevonni, fejlődni tudunk, emelkedik a munkahelyek száma, a fizetések, és nőni tud a sikeres vállalkozások száma.

Hosszú távon megéri szuverénnek, békésnek, szabadnak maradni. Az elmúlt hónapok pont azt bizonyították, hogy ez az út létezik – utalt a miniszterelnök korábbi nyilatkozataira Orbán Balázs.

Az európai elittel elégedetlenek vagyunk, és szeretnénk egy elitváltást elérni Európában. Amíg ezt nem érjük el, addig is biztosítani kell Magyarország békéjét és biztonságát, a rendelkezésre álló uniós forrásokat pedig jó célokra kell felhasználni – mondta a politikai igazgató.

A miniszterelnök politikai igazgatója a Háborúellenes Gyűlések témáját érintve azt mondta, ezeknek rendkívüli összefogó és felhajtó ereje van, és nagyon jól mutatja a társadalmi összefogás erejét.

Azért van óriási jelentősége ezeknek a rendezvényeknek, mert képesek megmutatni, hogy Magyarországon az átlagemberek is társadalmi felelősséget vállalnak és kiállnak azért, amit gondolnak – vélekedett.

Orbán Balázs a műsorban a béketörekvések vonatkozásában azt hangsúlyozta: Magyarországnak azt a politikát kell támogatnia, amit Donald Trump képvisel.

Az európai és a brüsszeli elit pozíciója kifejezetten ellentétes Magyarország érdekével, ezért olyan politikát kell folytatnunk, amiben megpróbáljuk ezt a Magyarország érdekével ellentétes politikát kisiklatni, megakadályozni és semlegesíteni – jelentette ki.