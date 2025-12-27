Belföld
Egy 80 év feletti titok, ami a békéért szól
Császártöltés polgármestere és Orbán Viktor üzenete szerint a béke a mindennapokban, a családokban és közösségekben születik meg
Orbán Viktor a közösségi oldalára kitett videós bejegyzésében köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett a háborúellenes gyűléseken. A miniszterelnök üzenete szerint a béke melletti kiállás egy olyan közösségi ügy, amely túlmutat a politikán, mert az emberi élet védelméről szól.
Orbán Viktor megköszönte mindenkinek, aki részt vett a háborúellenes gyűléseken
A bejegyzés videós részében Takácsné Stalter Judit, Császártöltés polgármestere elmondta, hogy családja generációk óta Császártöltésen él, ősei 1744-ben az első betelepülőkkel érkeztek a faluba. Felidézte, hogy a közösség múltjának feltárása – több ezer régi fotó összegyűjtése – indította el azon az úton, amely végül a polgármesteri tisztségig vezetett.
Beszédében kiemelte az adventi időszak különös jelentőségét, amikor a 80 év feletti időseket látogatja meg.
„Ilyenkor van idő a beszélgetésre, őszintébben elmondják a gondjaikat, látom, hogyan élnek”
– fogalmazott, majd elmondta, a személyes találkozások a számára megerősítik, hogy a béke a hétköznapi életben, a családok biztonságában és az egymásra figyelésben válik valósággá.
A polgármester a családi múlt egy megrázó epizódját is felidézte. Édesapját 1944. december 24-én hurcolták el Kiskunhalasra, majd onnan málenkij robotra.
„Én a békére szavazok” – mondta, hozzátéve, hogy számára a legfontosabb az együttlét a családdal, a helyi közösség erősítése és az, hogy jól érezzék magukat ott, ahol élnek.
Orbán Viktor bejegyzése arra hívja fel a figyelmet, hogy a béke nem csupán politikai állásfoglalás, hanem erkölcsi parancs és személyes döntés is. A háborúellenes gyűlések pedig éppen ezt a közös akaratot teszik láthatóvá országszerte, közösségről közösségre - írta meg az Origo.