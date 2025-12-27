Egy 80 év feletti titok, ami a békéért szól

A kormányfő a közösségi oldalán Császártöltés polgármesterének a személyes történetével erősítette meg, hogy a béke nem egy elvont jelszó, hanem megélt tapasztalat. A videós üzenetben Orbán Viktor megköszönte mindazok segítségét, akik az ország különböző pontjain személyesen kiálltak a béke mellett és részt vettek a háborúellenes eseményeken.

Orbán Viktor a közösségi oldalára kitett videós bejegyzésében köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett a háborúellenes gyűléseken. A miniszterelnök üzenete szerint a béke melletti kiállás egy olyan közösségi ügy, amely túlmutat a politikán, mert az emberi élet védelméről szól.

A bejegyzés videós részében Takácsné Stalter Judit, Császártöltés polgármestere elmondta, hogy családja generációk óta Császártöltésen él, ősei 1744-ben az első betelepülőkkel érkeztek a faluba. Felidézte, hogy a közösség múltjának feltárása – több ezer régi fotó összegyűjtése – indította el azon az úton, amely végül a polgármesteri tisztségig vezetett.

Beszédében kiemelte az adventi időszak különös jelentőségét, amikor a 80 év feletti időseket látogatja meg.

„Ilyenkor van idő a beszélgetésre, őszintébben elmondják a gondjaikat, látom, hogyan élnek”

– fogalmazott, majd elmondta, a személyes találkozások a számára megerősítik, hogy a béke a hétköznapi életben, a családok biztonságában és az egymásra figyelésben válik valósággá.

A polgármester a családi múlt egy megrázó epizódját is felidézte. Édesapját 1944. december 24-én hurcolták el Kiskunhalasra, majd onnan málenkij robotra.

„Én a békére szavazok” – mondta, hozzátéve, hogy számára a legfontosabb az együttlét a családdal, a helyi közösség erősítése és az, hogy jól érezzék magukat ott, ahol élnek.

Orbán Viktor bejegyzése arra hívja fel a figyelmet, hogy a béke nem csupán politikai állásfoglalás, hanem erkölcsi parancs és személyes döntés is. A háborúellenes gyűlések pedig éppen ezt a közös akaratot teszik láthatóvá országszerte, közösségről közösségre - írta meg az Origo.