Boldog nyugdíjas éveket hozhat 2026
Ezt ígéri a nemzeti kormány
Zsigó Róbert kijelentette: garantálják az inflációkövető nyugdíjemelést, ami januártól újabb 3,6 százalékos emelést jelent, és garantálják a teljes 13. havi nyugdíjat is, emellett a 14. havi nyugdíj egynegyedét is megkapják az idősek a 13. havival együtt.
„Garantáljuk a nyugdíjbiztonságot, nem engedjük, hogy bárki külföldi magánpénztárakba szervezze ki az idősek pénzét” – fogalmazott.
Közölte, továbbra is lesz Nők 40 program, mert ezzel is segíteni szeretnék „azon nagymamákat, akik részt vennének az unokák nevelésében”.
Hozzáfűzte: marad az árréscsökkentés is, ezzel védve az időseket „az indokolatlan és túlzó áremelésektől”.
„Amíg nemzeti kormány van Magyarországon, az idősek számíthatnak ránk!” – jelentette ki Zsigó Róbert.