Boldog nyugdíjas éveket hozhat 2026

Ha a kormányon múlik, 2026 biztonságos nyugdíjas éveket hoz a nyugdíjasoknak – hangoztatta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) parlamenti államtitkára a közösségi oldalán szombaton közzétett videójában.

Zsigó Róbert szerint amíg nemzeti kormány van, az idősek számíthatnak ránk

Zsigó Róbert kijelentette: garantálják az inflációkövető nyugdíjemelést, ami januártól újabb 3,6 százalékos emelést jelent, és garantálják a teljes 13. havi nyugdíjat is, emellett a 14. havi nyugdíj egynegyedét is megkapják az idősek a 13. havival együtt.

„Garantáljuk a nyugdíjbiztonságot, nem engedjük, hogy bárki külföldi magánpénztárakba szervezze ki az idősek pénzét” – fogalmazott.

Közölte, továbbra is lesz Nők 40 program, mert ezzel is segíteni szeretnék „azon nagymamákat, akik részt vennének az unokák nevelésében”.

Hozzáfűzte: marad az árréscsökkentés is, ezzel védve az időseket „az indokolatlan és túlzó áremelésektől”.

„Amíg nemzeti kormány van Magyarországon, az idősek számíthatnak ránk!” – jelentette ki Zsigó Róbert.