Érkezik a pedagógusok béremelése

A jogszabály szerint jövőre további 10 százalékkal emelkedik a pedagógusok bére, az átlagfizetés elérheti a 936 ezer forintot. Az emelést központi költségvetési támogatás fedezi.

Megjelent a kormányrendelet: 2025. január 1-jétől átlagosan tíz százalékkal emelkedik a pedagógusok átlagbére – közölte Maruzsa Zoltán, a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára a közösségi oldalára feltöltött videóban.

Mint hangsúlyozta, a döntés illeszkedik abba a többéves bérfelzárkóztatási folyamatba, amelynek eredményeként 2026-ban a pedagógus átlagbér elérheti vagy meghaladhatja a havi bruttó 936 ezer forintot, vagyis a diplomás átlagbér nyolcvan százalékát. A számítások szerint ehhez most erre a tízszázalékos emelésre van szükség.

A béremelések az Emberi erőforrás-fejlesztési operatív program plusz részeként megvalósuló Pedagógus-életpályamodell című, és a Pedagógus-életpályamodell – hátrányos helyzetű tanulókkal foglalkozó pedagógusokat érintően című projektek révén az Európai Unió társfinanszírozásával és Magyarország költségvetésének támogatásával valósulnak meg, az Európai szociális alap pluszból – tette hozzá Maruzsa Zoltán - olvasható a Magyar Nemzet oldalán.