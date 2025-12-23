Belföld
Vitályos Eszter a kormány nevében kíván békés, áldott ünnepeket + VIDEÓ
Az ünnepek után több új támogatás is indul
Vitályos Eszter azt mondta: minden magyar családnak, egyedülállónak, kicsinek és nagynak, fiatalnak és idősnek azt kívánom, hogy a karácsony békében, szeretetben és egészségben teljen.
„Engedjék meg, hogy édesanyaként is szóljak ezekben a háborús időkben, és Magyarország karácsonyfája alá azt kívánjam: gyermekeinket továbbra is békében és biztonságban tudhassuk itthon és Európában is” – fogalmazott.
Vitályos Eszter a kormány nevében biztosított mindenkit: bármi történjék is, mindent megteszünk azért, hogy lányainkat ne kelljen migránserőszaktól, fiainkat pedig a háborús besorozástól félteni.
A kormányszóvivő megfogalmazása szerint ez nem kis csatákba kerül és konfliktusokba, de bármibe kerül, a nemzeti kormány mindent meg fog ezért tenni.
Kiemelte, hogy az ünnepek után több új kormányzati támogatás is indul, folytatják a családi adócsökkentéseket: januártól tovább emelkedik a családi adókedvezmény, bevezetik a 40 év alatti anyák adómentességét, érkezik majd a nyugdíjemelés és a minimálbér-emelés.
A fiatalok továbbra is számíthatnak a 25 év alattiak adókedvezményére és a fix 3 százalékos lakáshitelre, valamint a kormány folytatja a magyar gazdaság, a kis- és középvállalkozások erősítését – tette hozzá.
„Még egyszer: békés, áldott ünnepeket kívánok Magyarország!” – mondta Vitályos Eszter.