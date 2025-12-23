Szenteste előtt egy nappal is munkában a kormány

Az adventi kormányülésről jelentkezett Orbán Viktor, aki a karácsonyi készülődésről beszélt. A kormány több tagja is elárulta, hogyan állnak az ünnepi előkészületekkel.

Szenteste előtt egy nappal sem állt meg a munka: az adventi kormányülésről jelentkezett Orbán Viktor, aki elárulta, hogy még akadnak hiányosságok a karácsonyi készülődésben. A kormány több tagja is válaszolt a körkérdésre.

Orbán Viktor a kormányülés szünetében a karácsonyi készülődésről is megosztott pár személyes gondolatot a közösségi oldalán. Mint fogalmazott, ritkán van olyan érzése az embernek, hogy minden teljesen rendben van az ünnepekre.

„Nem tudom, van-e olyan érzése az embernek valaha is, hogy minden megvan. Mindig az utolsó pillanatban derül ki, hogy valami nincs” – mondta a miniszterelnök.

Orbán Viktor szerint a karácsonyi készülődésnél a kisebb figyelmességek is sokat számítanak.

„Egy kis csoki, egy kis könyv azért mindig akad. Ha az ember valamit elhibázott, akkor kipótolja” – jegyezte meg.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója is beszámolt a karácsonyi előkészületekről. Mint mondta, egyelőre „semmi nincs még meg”, miközben a felesége azt szeretné, ha időben hazaérne. A miniszterelnök másként áll a kérdéshez, így jelenleg a két elvárás között próbál lavírozni – tette hozzá.

Lázár János építési és közlekedési miniszter erre a kérdésre nem adott részletes választ, csupán annyit jegyzett meg, hogy erről inkább a felesége és a gyermekei tudnának nyilatkozni - számolt be róla a Magyar Nemzet.