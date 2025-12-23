Külföldről akarnak beavatkozni a magyar választásokba?

A volt ukrán külügyminiszter, Dmitro Kuleba nemrég arról beszélt, hogy Ukrajnában és Európában sokan a 2026-os magyar választások kimenetelében és egy esetleges kormányváltásban bíznak, hogy a Tiszával egy Ukrajna-párti kormánya legyen Magyarországnak.

Egy Ukrajnából érkező nyilatkozat a legújabb bizonyítéka annak, hogy külföldről nyílt politikai várakozások fogalmazódnak meg a magyar választásokkal kapcsolatban. Dmitro Kuleba, Ukrajna korábbi külügyminisztere egyértelműen arról beszélt: Ukrajnában és Európában is sokan abban bíznak, hogy Orbán Viktor elveszíti a 2026-os országgyűlési választásokat, és helyette egy Ukrajna-párti kormány kerülhetne hatalomra Magyarországon.

Kuleba – aki 2020 és 2024 között vezette Ukrajna külügyminisztériumát – a videóban úgy fogalmazott:

„Jelenleg mindenki azért imádkozik, és gyújt gyertyákat a templomban, hogy a magyar miniszterelnök elveszítse a következő választásokat.”

Azt is hozzátette, hogy Európa jelenleg ennél többet nem tud tenni. A videóban Kuleba a magyar vétó kérdésére is kitért. Elmondása szerint sok olyan ország van, amely egyes uniós döntésekkel kapcsolatban ellenérzéseket táplál, ám ezeket nyíltan nem vállalja fel. Ehelyett – Kuleba szavai szerint – bebújnak Orbán Viktor mögé, és hagyják, hogy a magyar miniszterelnök vigye el a politikai felelősséget és a kritikát - írta meg az Origo.

Számukra politikailag kedvező, hogy minden támadás a magyar kormányfőre zúdul, miközben örülnek annak, hogy a vitatott döntések végül nem születnek meg. Korábban írtunk róla, hogy Orbán Viktor kijelentette, hogy a magyarok pénzének az Alföldön jobb helye van, mint a ripityára lőtt Donbászban.