Kiegyenlített erőviszonyok a kampány küszöbén

A hivatalos választási kampány közeledtével egymást érik a közvélemény-kutatások, ám az adatok összessége korántsem igazolja azt a leegyszerűsítő képet, amely egy egyirányú politikai elmozdulást sugallna. Még az ellenzéki kötődésű intézetek mérései alapján sem beszélhetünk egyértelmű trendről: miközben a Tisza Párt továbbra is erős, több adat is arra utal, hogy a kormánypártok a nyár eleji állapothoz képest stabilizálták, sőt részben javították pozícióikat.

A Medián november végi felmérése szerint a választani tudók körében a Fidesz–KDNP három százalékpontot erősödött szeptemberhez képest, miközben a Tisza egy pontot veszített, a bizonytalanok aránya pedig csökkent. A Závecz Research mérése szintén azt mutatja, hogy a kormánypárt a teljes népességben fél év alatt mintegy 300 ezer új támogatót szerzett. Ez arra utal, hogy a Fidesz tábora ma is bőven kétmillió fő felett van, és akár 200–400 ezer olyan potenciális szavazóval is rendelkezhet, akiket a közvélemény-kutatások módszertani okokból nehezen érnek el.

Vezetői alkalmasság és a proteszthangulat plafonja

A politikai erőtér értelmezésében kulcskérdés a miniszterelnöki alkalmasság megítélése. A Medián adatai szerint novemberre e tekintetben holtverseny alakult ki Orbán Viktor és Magyar Péter között: mindkettőjüket 48 százalék tartja alkalmasnak az ország vezetésére. A részletek azonban árnyalják a képet: a 48 százalékból Orbán Viktort 30 százalék „teljesen alkalmasnak” gondolja, míg kihívója esetében ez csupán 19 százalék. Ez a különbség a kormányfő személyes politikai erejét és stabilitását jelzi, ami kampányhelyzetben meghatározó tényező. Tanulságos továbbá, hogy a Medián kutatása szerint az ismeretlen fideszeseket is alkalmasabbnak gondolják az emberek, mint a Tisza Párt már megnevezett egyéni jelöltjeit.

Ezzel párhuzamosan több kutatás is arra utal, hogy az ellenzéki proteszthangulat – bár hangos és látványos – térben és társadalmilag koncentrált. Elsősorban Budapesten és néhány nagyvárosi körzetben erős, miközben országosan inkább növekedési plafon rajzolódik ki. A XXI. Század Intézet értelmezése szerint a Tisza Párt lényegében begyűjtötte a korábbi ellenzéki tiltakozó szavazatokat, további bővülése egyre korlátozottabb. A Nézőpont Intézet 2025 nyári és őszi elemzései alapján – a részvételt is figyelembe véve – a Tisza Párt támogatottsága 40 százaléknál megállt, ami továbbra is érdemi (legalább 5-7 százalékpontos) Fidesz-előnyt jelez az intézet által rendszeresen bemutatott „legvalószínűbb listás eredmény” bázisán.

Jellemző adat, hogy a Závecz Research említett felmérése fordított politikai preferenciát mutat: a Fidesz–KDNP-t 40 százalék alatt méri, a Tisza Pártot pedig 47 százalékon. Ugyanakkor még a kormánykritikusként ismert kutatócég december elején publikált eredményei is a kormánypárti oldal zárkózását jelzik.

Mit érnek a jóslatok? Belföldi és nemzetközi tanulságok

Mindezek fényében különösen indokolt az óvatosság az előrejelzésekkel kapcsolatban. A Fidesz várható szavazatszáma a jelenlegi adatok alapján elmaradhat a 2022-es rekordtól, ugyanakkor a levélszavazatok bevonásával érdemben növekedhet, ami a kutatások jelentős részében szintén alulreprezentált tényező. Bár a rekordmagas részvétel általában a változást akaróknak kedvez, a Fidesz fegyelmezett bázisa és hatékony mozgósítási gépezete egy kiélezett helyzetben ellensúlyozhatja az ellenzék megmaradó lendületét. A mozgósítás hatása hagyományosan a választás előtti hetekben érvényesül igazán.

A közvélemény-kutatások bizonytalansága nem magyar sajátosság. Az Egyesült Államokban Donald Trump támogatottságát mindhárom elnökválasztási megmérettetésnél alábecsülték, különösen a rejtett szavazók és a részvételi hajlandóság miatt. Bár 2024-ben a hibák kisebbek voltak, az alulbecslés mintázata továbbra is fennállt. Magyarországon a 2022-es országgyűlési választás előtt még ennél is nagyobb eltérések mutatkoztak, különösen a kormánypártok tényleges mozgósító erejének megítélésében.

Ezért a mostani számok inkább pillanatfelvételek, semmint biztos jóslatok. A politikai verseny nyitott, és a végkimenetelt nem a kutatások, hanem a kampány utolsó szakasza, a vezetői hitelesség és a mozgósítás fogja eldönteni.