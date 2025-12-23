Januártól teljessé válik a családi adókedvezmény megduplázása + VIDEÓ

Gulyás Gergely elmondta, hogy januártól teljessé válik a családi adókedvezmény megduplázása. Ez egymillió családot érint. Ennek köszönhetően mostantól két gyermek esetén havonta 83 ezer, három gyermek esetén havonta 198 ezer forinttal több marad a családoknál

„Emellett életbe lép a 30 év alatti anyák adómentessége, illetve a 40 év alatti anyáké, ha két gyermeket vállaltak” –fogalmazott a miniszter.



A kormány január 1-től 322 800 forintra emelte a minimálbért, és ezzel együtt emelkedik a garantált bérminimum összege is. A 11 pontos kkv-fejlesztési program keretében a kormány közel 190 milliárd forintot hagy a kis- és középvállalkozóknál, az alanyi áfa-mentesség mértéke pedig 20 millió forintra emelkedik. Ezzel sokkal nagyobb perspektívák nyílnak meg a kkv-k előtt – emelte ki a miniszter.

Folytatódik az átlagnyugdíj-emelés, aminek köszönhetően az összeg 250 ezer forint fölé emelkedik. A tanárok 10 százalékkal emelkedik, ezzel a tanári átlagbér 936 ezer forintra emelkedik, ezzel több mint megduplázzák a pedagógusok bérét 2010-hez képest – emlékeztetett Gulyás Gergely.



A délelőtti kormányülésen Bóka János, EU-ügyekért felelős államtitkár beszámolóját is meghallgatták. Az Ukrajnának nyújtandó uniós kölcsönnel kapcsolatban Gulyás Gergely elmondta: Magyarország ellenállásának köszönhetően nem társul a közös uniós hitelfelvételhez, így csak 24 EU-s tagállam vesz részt a hitelben, míg Magyarország, Csehország és Szlovákia kimarad ebből.

„Európának nem a háborút kellene finanszíroznia, hanem a békét kellene támogatni” – hangsúlyozta a miniszter. Véleménye szerint a konfliktus további elmélyítése helyett a diplomáciai megoldások előtérbe helyezésére lenne szükség.



Magyarország továbbra is következetesen ki akar maradni az ukrajnai háborúból – hangsúlyozta Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint ez az álláspont a pénzügyi döntésekben is egyértelműen megjelenik.

A háborús kölcsönt Európa soha nem fogja visszakapni, erről Zelenszkij ukrán államfő is egyértelműen nyilatkozott portugáliai tárgyalásain – mondta Gulyás Gergely. Európa tehát nem hitelt ad Ukrajnának, hanem egy olyan támogatást akar adni, amelyet sohasem fog visszakapni.



Lapunk kérdésére Gulyás Gergely elmondta, hogy Magyarországra nézve csak pozitív következmény lehet annak, hogy nem vesz részt az Ukrajnának nyújtandó hitelkonstrukcióban. Magyarország nem ad Ukrajnának úgy négyszáz milliárd forintot, hogy azt sohasem kapja vissza.

A miniszter szerint reális félelelm, hogy Ukrajnának könnyeb lenne csatlakozni az Európai Únihoz egy békekötés esetén. De bővitésre csak egyhangúan kerülhet sor.

Objektum doboz

Gulyás Gergely újságírói kérdésre az amerikai védőpajzzsal kapcsolatban elmondta: a kapcsolatfelvétel megtörtént az amerikaiakkal, de az érdemi tárgyalások a jövő évre maradnak. Hozzátette: az Európai Bizottság azt várja, mi lesz a magyarországi választások eredménye. Ezt követően jönnek majd az uniós pénzek.



A fuvarozókkal kapcsolatos kérdésre a tárcavezető elmondta: Magyarországon 3 millió ember él olyan útvonal mellett, ahol tehergépjármű forgalom halad el. Ez környezeti, és zajszennyezést is jelent. A korábbi intézkedéssel, az útdíjemeléssel aa kormány célja az volt, hogy az autopályára tereljék a forgalmat.



A közmédia kérdésére, miszerint februárban lehet a budapesti békecsúcs időpontja azt mondta: nem időpontot keresnek, hanem az amerikaiak megpróbálják a béke feltételeit megteremteni. Békecsúcs akkor lesz, ha ez meglesz. A célkitűzés az, hogy ez Budapesten legyen.



A Bors különszámának betiltásával kapcsolatban Gulyás Gergely hangsúlyozta, hogy az ügy a sajtószabadság körébe tartozik. A miniszter rámutatott: a döntésnek jogi vonatkozásai is vannak, hiszen a Tisza Párt perében egy, a párttal szimpatizáló bíró ítélkezett.