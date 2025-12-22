Orbán Viktor: Benne vannak a slamasztikában

A háborúellenes gyűléseket azért tartjuk, hogy együtt tudjunk gondolkodni arról, hogy Európát háború fenyegeti – mondta a TV2-nek adott interjújában Orbán Viktor. A miniszterelnök kifejtette: „Nekem ez egy lehetőséget ad arra, hogy elmagyarázzam azt, ami az ajtók mögött szokott zajlani Brüsszelben. Hogyan kell nekem lavírozni, hogy kimaradjunk a háborúból. Hétvégén hadi tanácsot tartottak Brüsszelben. 90 százalékuk arról beszllt, hogy hogyan győzzük le Oroszországot”

Kiemelte, Amerikában Donald Trump került hatalomra és ő pontosan azt csinálja, amit meghirdetett, mindent megtesz a béke érdekében. Európában azt mondták, hogy Amerika ellenére is támogatják Ukrajnát. Korábban elképzelhetetlen volt a NATO-n belül, hogy ha Amerika valamire nemet mond, akkor az még terítéken maradjon. Olyan közel vagyunk a háborúhoz, amit a közvélemény nem tud elképzelni – fogalmazott a miniszterelnök.

Emlékeztetett, 230 milliárd eurónyi orosz vagyon van Nyugat-Európában, amit a németek tanácsára el akarnak venni. Ha ezt a pénzt elveszi az EU, akkor az oroszoknak nyilt ellenfelei leszünk. Kiemelte: „Én hozzátettem a magamét és igazam is volt, a döntő lökést a belga miniszterelnök hősi kiállása jelentette, aki nemet mondott a németeknek, itt a franciák és az olaszok úgy döntöttek, hogy nem hagyják egyedül Belgiumot”.

Orbán Viktor kiemelte, most egy háború mentes karácsonyunk lesz, de a veszély az nem múlt el. Az EU úgy döntött, hogy adjunk 2 évre 90 milliárd eurót, úgy döntöttek, hogy vesznek fel hitelt Ukrajnának kölcsönbe, de tudjuk, hogy ez a pénz soha nem jön vissza. Az volt a kérdés, hogy ki vállalja a garanciát. A szlovákok, a csehek és a magyarok ebből kimaradtak, a többiek meg benne vannak a slamasztikában. Ez 400 milliárdjába került volna a magyaroknak.

„Akármit is csinálunk az oroszok előbb utóbb válaszlépéseket fognak tenni. A nyugat európai cégek, akik ott vannak Oroszországban azok nem tudják kihozni a vagyonukat. Nekünk több vagyonunk van oroszországban, mint amennyit mi lefoglaltuk Nyugat-Európában. Ha az oroszok ezt elveszik, akkor mi többet fogunk veszteni” – húzta alá a kormányfő.

Kifejtette: „Aki időt nyer, az életet nyer. Az idő most két dolgot jelent. Folynak az amerikai orosz tárgyalások, ami lehet, hogy Európa ellenzése ellenére is sikeresek lehetnek. A másik, hogy a nagy trükk megbukott. Azt mondták, hogy nektek ez nem fog pénzetekbe kerülni, de ez most kiderült, hogy nem így van. A nyugat-európai országok közvéleménye felgyorsíthatja a folyamatot. A közvélemény átfordulhat a háborúellenesek oldalára”.

Megjegyezte, a németek a háborús párt, ennek van magyarországi lába, mert a Tisza hozzájuk tartozik. A másik oldal a Patrióták. Az Európai Néppárt a háborús párt, a Patrióták a háború ellenes párt. A háborús párt bejelentette, hogy Európának készen kell állnia arra, hogy 2030-ig megvívnak egy háborút Oroszországgal, ezért a jövő évi választásoknak is nagy a tétje. Magyarországon béke párti kormány van. A Patrióta is béke párti, akiknek van egy nagy támogatójuk, Amerika.

Tájékoztatása szerint az eddigi becslések alapján körülbelül 20 milliárd euróba került eddig Magyarországnak a háború. Orbán Viktor rámutatott: a bankárok tolják bele a politikusokat a háborúba, pontosan ez történt az első világháborúban is, amire mi magyarok jól emlékszünk. A következő 3-4 hónapban élesebben rajzolódik ki a magyar és az európai politika közötti választóvonal a béke- és a háborúpártiak között. A németek háborúpártiak, az Európai Néppárt háborús párt, hozzájuk tartozik a Tisza, így az is háborús párt, a Fidesz–KDNP pedig a békepárt. A többségben lévő háborús párt bejelentette, hogy 2030-ig készen kell állni arra, hogy Oroszországgal háborút vívjanak, ezért most a választáson az a kérdés, hogy béke vagy háborúpárti erők fognak nyerni Magyarországon. Nem fogjuk hagyni, hogy beletoljanak minket a háborúba – tette egyértelművé a kormányfő. Ha háború van, akkor mindent elvisz a víz – fogalmazott.

Orbán Viktor a hazai adóforradalomról elmondta, hogy rengeteget kellett kotlania rajta, már fél évvel korábban el akarták indítani az erre irányuló intézkedéseket. A brüsszeli szankciók blokkolják az európai és benne a magyar gazdaságot, így fél év után jutottak oda, hogy elindítják a fix kamatozású otthonteremtési és a vállalkozóknak szóló hitelprogramot, a 14. havi nyugdíjat, a két- és háromgyerekes édesanyák élethosszig tartó adómentességet kaptak, utóbbi példátlan a világon. „Az év végére minden program megindult, csak mi teszünk ilyet egy háborúra készülődő korszakban” – világított rá a miniszterelnök.

A Tisza Párt programjával kapcsolatban a miniszterelnök kiemelte, a Tisza Párt programja, Brüsszel programja. Magyarországnak azonban nem szabad a brüsszeli útra lépni, nekünk a magyar úton kell maradni.

A gáz biztosításáról úgy fogalmazott: „Nekem el kellett intéznem Washingtonban, hogy mentesüljünk az orosz szankciók alól. Az oroszokkal meg kellett állapodnunk arról, hogy az a gáz, amit mi akarunk azt meg fogjuk kapni. Ezután el kellett menni a török elnökhöz, hogy az oroszoktól jött gázt továbbítsák a magyaroknak. Összeraktuk Szijjártó Péter miniszterúrral mind a három városban, ami kell. Európa legolcsóbb rezsijét tudjuk a következő években garantálni, ha ez a kormány marad”.

A kormányfő a karácsonyi készülődéssel és az ünnepekkel kapcsolatban elárulta, a legemlékezetesebb dolog számára a karácsonyból a narancs illata, amelyet gyermekkorából hozott magával, illetve az, hogy szentestére a teljes család összegyűlik.

„Nekünk öt gyerekünk van, akik már mind elmentek. Két alkalom van az évben, amikor visszajönnek, és együtt van a család, az egyik a karácsony, a másik a húsvét” – mondta el Orbán Viktor.

A miniszterelnök karácsonyra azt üzente a magyaroknak: „Azt erősítsék magukban, hogy vannak dolgok amiket a saját életükben elértek, és ezek olyan sikerek, amiket meg kell becsülni”