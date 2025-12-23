Lázár János: A legrövidebb és a legolcsóbb út csakis a fuvarozóknak jó, az utak mentén élőknek maga a pokol

A miniszter a Facebook-oldalán felidézte, pénteken megállapodtak a 7 meghatározó fuvarozói érdekképviselettel, amelyek csaknem 8500 vállalkozást, a hazai fuvarozásban dolgozó cégek 70 százalékát képviselik.

"A mai fővárosi kamionos felvonulás a budapestiek számára is megmutatta, milyen, amikor kamionok dübörögnek az ablak alatt. Hárommillió magyarnak ez a mindennapi élet része. Ők úgy nevelik a gyerekeiket, segítik az idős szüleiket, élik az életüket, járnak munkába, iskolába, vagy haza, hogy kamionok robognak el mellettük" - emelte ki.

Hozzátette, ha ma valaki azt gondolja, ezeknek a kamionoknak semmi keresnivalójuk nincs Budapest utcáin, az tegye fel a kérdést: akkor mi keresnivalójuk van Biharkeresztesen, Mátészalkán vagy bárhol máshol?

"A válasz ma már egyértelmű: ha nem oda mennek, akkor semmi. Mert ma már mehetnek másfelé is. Az elmúlt közel 15 évben ugyanis annyi sztrádát és autóutat építettünk, amennyivel a hazai pályahálózat - lakosságarányosan - mostanra eléri a legfejlettebb nyugati országok szintjét" - fogalmazott a miniszter.

Ismertette, 2010 óta mintegy 3000 milliárd forint értékben fejlesztették csak a gyorsforgalmi úthálózatot. Elkészült a többi között az M25-ös, az M30-as, az M31-es és az M43-as gyorsforgalmi út, valamint az M3-as, az M35-ös, az M85-ös, az M86-os, az M6-os, az M4-es és az M44-es jelentős szakaszai. Megvalósult az M2-es, az M15-ös, az M70-es gyorsforgalmi utak bővítése 2x2 sávra, és az M0-s déli szektor bővítése 2x3 sávra. Hétfőn adták át az M4-es egy újabb szakaszát, amire több mint 170 milliárd forintot költöttek.

"Az elmúlt 15 évben a magyar adófizetők pénzén azért dupláztuk meg a gyorsforgalmi úthálózatot, hogy ne a falvakon robogjanak át a kamionok" - hangsúlyozta, hozzátéve: az útdíjakat nem azért emelik, hogy a fuvarosoknak rosszabb legyen, hanem azért hogy a főutak mentén élőknek legyen jobb.

Elfogadhatatlannak nevezte, hogy a "fuvardíjakon több millió, falvakban élő vagy egy főúttal átszelt kisvárosban lakó kárán akarjon spórolni egy kamionos".

Amíg az alacsonyabb rendű utak olcsóbbak vagy ingyenesek a kamionok számára, addig maradnak az élhetetlen települések, a lakhatatlanná vált házak - emelte ki.

"Tehát tárgyalunk bárkivel, de egyetlen dologból nem engedünk: annak a hárommillió embernek a nyugalmából és biztonságából, akik hosszú évek óta szenvednek a teherforgalom miatt. Mert most az ő idejük jött el. Eleget szenvedtek már" - közölte a miniszter.

Lázár János bejegyzésében úgy fogalmazott: "ha ma azt érezték, hogy túl sok a kamion a fővárosban, akkor gondoljanak bele, hogy a forgalmi adatok alapján a ma Budapesten megfordult kamion csak a töredéke annak, ami minden nap, rakománnyal együtt átdübörög például Baján".