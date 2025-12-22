Fuvarozók: a tüntetés folytatása attól függ, hogyan reagál az ÉKM a követelésekre

A tiltakozók menete a rendőrség folyamatos tájékoztatása szerint időszakosan több helyen okozott torlódást, lassulást. Az Építési és Közlekedési Minisztériumban (ÉKM) sajtóbeszámolók szerint fogadták a 12 pontos követelést megfogalmazó szervezők képviselőit, akik a megbeszélés alapján sikeresnek értékelték a megmozdulást.

A rendőrségre azután jelentettek be fuvarozók vonulásos demonstrációt, hogy az ÉKM pénteken azt közölte: megállapodás született a tárca, a fuvarozói és szakmai érdekképviseleti szervezetek között. A célokat közöseknek nevezték abban a tekintetben, hogy a nemzetközi tranzitforgalom minél nagyobb mértékben a 2x2 sávos úthálózaton bonyolódjon le; ez szerintük növeli a közlekedésbiztonságot és a lakosság számára okozott tehertételt is lényegesen mérsékli. A minisztérium vasárnap azt írta, értetlenül állnak a megállapodást figyelmen kívül hagyó egyéni akciókkal szemben, amelyek próbálják megzavarni az ünnepekre készülő ország nyugalmát.

A hétfői tüntetés résztvevői a M3-as autópálya bevezető szakaszán gyülekeztek, majd a teherautók a Róbert Károly körút - Árpád híd - Szentendrei út - Batthyány utca - M0-s autóút - Megyeri híd - M3-as autópálya - M3 bevezető útvonalon haladtak. Végül a szervezők a Hősök terén mondtak beszédeket; itt a megmozdulás este 8 óráig tartott.

A tüntetés egyik szervezője, Orosz Tibor a Hősök terén tartott sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy az útdíjtörvény átgondolását és eltörlését, valamint érdemi egyeztetést követelnek az ÉKM-től, eredmény hiányában folytatják a tiltakozást. Kijelentette, nem a kormány ellen, hanem a kamionosokért és a törvény megváltoztatásáért tüntetnek.

A kamionosok követeléseit sajtóinformációk szerint Sinka István, a rendezvény másik szervezője vitte el másokkal együtt az ÉKM-be, ahol elmondásuk szerint fogadta őket Lázár János miniszter kabinetfőnöke és a helyettes államtitkár is, és jelezték, hogy nyitottak a párbeszédre. Közlése szerint az éjszakát egy benzinkútnál töltik, de sikeresnek értékelik a megmozdulást, ezért arra szólítottak fel mindenkit, hogy kedden békésen menjen haza. A tüntetés folytatása attól függ, hogyan reagál az ÉKM a követeléseikre - jelezte.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság az engedély lejárta, 20 óra után a honlapján azt írta: Budapest közútjai teljes egészében járhatóak, a rendőrség köszöni a közlekedők türelmét.