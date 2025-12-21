Újabb gyanúsított

Rendész bántalmazott a napokban egy fiatalkorú fogvatartottat a Budapesti Javítóintézetben, ezzel az úgynevezett Szőlő utcai ügy gyanúsítottjainak száma kilencre emelkedett a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészségen – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) vasárnap, jelezve: az ügyészség az őrizetben lévő férfi bűnügyi felügyeletét indítványozta.

Azt írták: a nyomozó ügyészség a héten további eljárási cselekményeket végzett az ügyben, majd miután tudomására jutott, hogy a napokban az intézet egyik rendésze bántalmazott egy letartóztatásban lévő fiatalkorút, őrizetbe vette és gyanúsítottként hallgatta ki.

A megalapozott gyanú szerint a férfi 2025. december 8-án a Budapesti Javítóintézet rácsokkal körbekerített udvarán kísérte az alakzatban közlekedő növendékeket, amikor egyikük kivált a sorból és megállt. A rendész többször felszólította a fiatalkorút, hogy térjen vissza társai közé, de ő ennek nem tett eleget és megkapaszkodott a rácsban azért, hogy ne kelljen az épületbe visszamennie. Miután a rendész eredménytelenül próbálta a letartóztatásban lévő fiatalt a rácstól elhúzni, ökölbe szorított kezével – sérülést nem okozva – kis-közepes erővel gyomron ütötte. A pár hónapja a javítóintézet rendészeként dolgozó férfit az ügyészség közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás bűntettével gyanúsítja.

Mivel fennáll a veszélye annak, hogy a gyanúsított veszélyeztetné a bizonyítást, a nyomozó ügyészség indítványozta, hogy a bíróság rendelje el négy hónapra a – mozgását nyomon követő technikai eszköz alkalmazásával – lakásában végrehajtott bűnügyi felügyeletét.

A kényszerintézkedésről a nyomozási bíró vasárnap dönt. A nyomozásban eddig kilenc ember gyanúsítotti kihallgatása történt meg. A 2025. december 19-én meggyanúsított terhelten kívül hatan letartóztatásban, míg további két ember bűnügyi felügyeletben van – áll a közleményben.