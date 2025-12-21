Orbán Viktor firkás pulcsija 50 milliót hozott

A kárpátaljai magyarok megsegítésére ajánlják fel a „firkás pulcsikból” és más DPK-termékekből befolyt, eddig mintegy 50 millió forintot – derült ki Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalán közzétett rövid videójából.

A kormányfő a bejegyzésben úgy fogalmazott: viccnek indult az akció, de végül valódi segítség lett belőle. A pénzt a Kárpátaljai KEGYES Alapítvány kapja a közmédia Jónak lenni jó! kampányában.

Arról a rajzos pulóverről van szó, amelynek mintája még egy korábbi ATV-interjú közben született, amikor Orbán Viktor Rónai Egonnal beszélgetve firkálni kezdett,. Az irkafirkából később poénból pulcsi- és pólóminta lett. A mostani videóban a miniszterelnök arra biztatja a nézőket, hogy a virágos rajzos pulcsira tovább licitáljanak, mert – mint fogalmaz – minden felajánlott forint jó célra megy.