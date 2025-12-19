Ügyeleti rend szerint lesznek nyitva a gyógyszertárak

Ügyeleti rend szerint látnak el szolgálatot a gyógyszertárak az ünnepek alatt – tájékoztatta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) pénteken az MTI-t, arra is figyelmeztetve, hogy az ünnepnapok körüli időszakban, a szolgáltatások korlátozott elérhetősége miatt különösen fontos a rendszeresen alkalmazott készítmények beszerzése és az alapvető, gyakran szükséges készítményekről való gondoskodás.

Az NNGYK közleménye szerint december 24-én a pihenőnapokon is nyitva tartó gyógyszertárak általában 12 óráig fogadják a betegeket. December 25-én és 26-án, valamint január 1-jén a gyógyszerellátást kizárólag a 0-24 órás, az ünnepnapokon is nyitva tartó, illetve az ügyeleti vagy készenléti szolgálatot ellátó gyógyszertárak biztosítják. December 31-én a gyógyszertárak a szokásos hétköznapi nyitva tartás szerint, egyes esetekben rövidített nyitva tartással, jellemzően 14 óráig működnek.

Hozzátették: a gyógyszertárak betegforgalmi bejáratánál jól látható módon megtalálható a legközelebbi folyamatosan nyitva tartó vagy ügyeletes gyógyszertár neve, címe és telefonszáma, valamint az ügyeleti vagy készenléti szolgálat időtartama és a felnőtt-, illetve gyermekorvosi ügyelet elérhetőségei. Az ügyeleti vagy készenléti szolgálatot ellátó gyógyszertárakról az NNGYK honlapján, valamint az EgészségAblak applikációban lehet tájékozódni.

Az NNGYK felhívta a figyelmet arra, hogy az ünnepnapok körüli időszakban a szolgáltatások korlátozottabb elérhetősége miatt különösen fontos előre gondoskodni a rendszeresen szedett gyógyszerekről, valamint az alapvető, gyakran szükséges készítményekről. Azt javasolták, hogy a szükséges gyógyszereket az emberek lehetőség szerint még az ünnepek előtt váltsák ki, és az ünnepnapokon csak indokolt esetben vegyék igénybe az ügyeleti ellátást, ezzel is segítve, hogy az egészségügyi ellátórendszer a valóban sürgős esetekre tudjon összpontosítani.

Különösen fontos odafigyelni arra, hogy gyermekek esetében rendelkezésre álljanak a láz- és fájdalomcsillapító készítmények, valamint érdemes ellenőrizni a torokfertőtlenítők, orrcseppek és köptetők meglétét, továbbá szükség esetén a megfelelő mennyiségű csecsemőtápszert is – jegyezték meg.

Hozzátették: felnőttek számára ajánlott, hogy az otthoni gyógyszerkészlet tartalmazzon a megfázásos tünetek enyhítésére szolgáló szereket, láz- és köhögéscsillapító készítményeket, valamint az ünnepi étkezésekhez gyakran társuló emésztési panaszok kezelésére alkalmas gyomor- és bélrendszeri gyógyszereket. Idősek és rendszeresen gyógyszert szedők esetében kiemelten fontos, hogy a folyamatos gyógyszeres kezeléshez szükséges készítményekből az ünnepi időszak teljes idejére elegendő mennyiség álljon rendelkezésre – írták.