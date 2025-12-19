Több száz település részesült támogatásokban

A Magyar falu programban 2019-es indulása óta több mint 1300 milliárd forintot fordítottak a kistelepülések fejlesztésére - összegezte pénteki sajtótájékoztatóján Nagy István agrárminiszter, aki a Győr-Moson-Sopron vármegyei Vámosszabadiban részt vett a települést a szomszédos Nagybajcs községgel összekötő út műszaki átadásán.

Nagy István (k) agrárminiszter Vámosszabadi határában a Magyar Falu Program által finanszírozott, felújított útszakaszt adott át

A Magyar falu programban 2025-ben hangsúlyt kapott a közlekedés biztonságának és minőségének a javítása, országosan 786 önkormányzat nyert forrást utak, járdák felújítására, gyalogátkelőhelyek kialakítására, összesen 10 milliárd forint értékben. Ugyanekkora összeget biztosítottak a kistelepüléseket összekötő mellékutak felújítására is, valamint szintén 10 milliárd forint kormányzati támogatást nyújtottak 936 kistelepülés ingatlanfejlesztéseire, illetve eszközbeszerzéseire is.

Országszerte 399 település részesült idén támogatásban a felelős állattartás elősegítéséhez – tette hozzá a miniszter.

„Büszkén mondhatom, hogy a Magyar falu programnak köszönhetően gyakorlatilag valamennyi ötezer lélekszám alatti település előre tudott már lépni, 1617 önkormányzat és önkormányzati társulás nyert pályázati forrásból támogatást” – mondta. Nagy István elmondta, hogy 2026-ban is folytatják a Magyar Falu programot. Felhívta a figyelmet két új pályázatra, amelyek közül az egyik az ötezer lakosúnál kisebb települések közlekedési és vízelvezetési infrastruktúra fejlesztésére szolgál 10 milliárd forintos meghirdetett kerettel. A vissza nem térítendő támogatásból önkormányzati utak, járdák, pakolók épülhetnek, illetve a csatornahálózatot korszerűsíthetik.

A másik, szintén tízmilliárd forint keretösszegű pályázat önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztésére szolgál. Fontos változás, hogy a kistelepülések már nemcsak óvodák, hanem bölcsődék felújítására, sőt bölcsődeudvar felújítására, és férőhelybővítésre is igényelhetnek támogatást.

„Mindezek mellett lehetőség nyílik egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanok vagy játszóterek, illetve olyan épületek korszerűsítésére is, amelyekben részben, vagy egészben gyógyszertári, vagy postai szolgáltatás működik. Új eleme a pályázatnak, hogy pályázhatnak a falvak ravatalozókhoz és kápolnákhoz kapcsolódó előtetők felújítására, de igény esetén a falugondnoki szolgálat mellett a mezei őrszolgálat esetében is lehet pályázatot benyújtani új személygépkocsi beszerzésére is” – sorolta.

Nagy István a térség országgyűlési képviselőjeként szólt arról, hogy az idén három alsórendű útszakaszt újítottak fel a Szigetközben, a Magyar Közút kivitelezésében megújult a mecséri bekötőút, a Halászi-Dunasziget-Dunakiliti összekötő út egy újabb szakasza, valamint a Vámosszabadi-Nagybajcs közötti út egy szakasza.

Ezekre a beruházásokra összesen 331 millió forintot fordítottak, és több mint 4,1 kilométernyi útszakasz újult meg – közölte.

Hozzátette: a Magyar falu programban eddig 12 helyszínen, összesen 5,4 milliárd forintból újultak meg mellékutak, további kilenc helyszínen végeztek a szakemberek nagy felületű útburkolat felújítást, 19 kilométernyi úton 105 ezer négyzetméter burkolatot újítottak fel.

Felsorolása szerint kiemelt figyelmet fordítottak a térségben és a szigetközi falvakban is az önkormányzati utak , kerékpárutak, hidak, járdák építésére, 2019 óta Abdától Várpalotáig 125 helyszínen összesen 1 milliárd 460 millió forintot biztosítottak az ilyen beruházásokra.