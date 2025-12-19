2026. január 8., csütörtök

Száz nap alatt már 15 ezer Otthon Start programos hitelt folyósítottak

Közel fele az igénylőknek fiatal házaspár

MH/MTI
 2025. december 19. péntek. 16:19
Már 15 ezer hitelt folyósítottak a bankok az Otthon Start programban a szeptember elsejei indulása óta - jelentette be a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára pénteken Budapesten, a program első száz napjának eredményeit ismertetve sajtótájékoztatón.

Száz nap alatt már 15 ezer Otthon Start programos hitelt folyósítottak
Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára az Otthon Start program első száz napjának eredményeit ismertető budapesti sajtótájékoztatón 2025. december 19-én. Az államtitkár közlése szerint 15 ezer hitelt folyósítottak a bankok a program szeptember elsejei indulása óta
Fotó: MTI/Soós Lajos

Panyi Miklós elmondta: szinte minden második igénylés fiatal házaspároktól érkezik, ami azt jelenti, hogy több mint húszezer olyan fiatal van, aki a karácsonyt új otthonában várhatja és akár a szilveszteri bulit is a saját otthonában tarthatja meg.

Hozzátette: további hétezer hiteligénylési kérelmet fogadtak be a bankok, amelyek jelenleg elbírálás alatt állnak, további nyolcezer szerződés pedig előkészítés alatt áll.

Ez összesen harmincezer hitelszerződést jelent, amelyek felének már a folyósítása is megtörtént – mutatott rá az államtitkár.

