Száz nap alatt már 15 ezer Otthon Start programos hitelt folyósítottak

Már 15 ezer hitelt folyósítottak a bankok az Otthon Start programban a szeptember elsejei indulása óta - jelentette be a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára pénteken Budapesten, a program első száz napjának eredményeit ismertetve sajtótájékoztatón.

Panyi Miklós elmondta: szinte minden második igénylés fiatal házaspároktól érkezik, ami azt jelenti, hogy több mint húszezer olyan fiatal van, aki a karácsonyt új otthonában várhatja és akár a szilveszteri bulit is a saját otthonában tarthatja meg.

Hozzátette: további hétezer hiteligénylési kérelmet fogadtak be a bankok, amelyek jelenleg elbírálás alatt állnak, további nyolcezer szerződés pedig előkészítés alatt áll.

Ez összesen harmincezer hitelszerződést jelent, amelyek felének már a folyósítása is megtörtént – mutatott rá az államtitkár.