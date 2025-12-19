Ez lenne az eredmény, ha most lennének a választások

Az Alapjogokért Központ legfrissebb közvélemény-kutatása szerint 49-40 arányban söpörné be a szavazatokat a Fidesz és a Tisza Párt egy most vasárnapi választáson. A családok és a béke pártján álló Fidesz október óta öt százalékpontra emelte előnyét a megszorításokat tervező Tiszához képest.

A Fidesz–KDNP országos listáját a biztos szavazó pártválasztók 49 százaléka támogatná egy most vasárnap esedékes választáson, míg a Tisza Pártra csak negyven százalékuk voksolna – derült ki az Alapjogokért Központ friss, országosan reprezentatív közvélemény-kutatásából.

A felmérés szerint a kormánypártok népszerűsége az előző, novemberi adatfelvételhez képest egy százalékponttal nőtt, míg a baloldali megszorításokat tervező és a brüsszeli háborús koalíció részeként mozgó Tisza támogatóinak aránya ugyanennyivel csökkent - számolt be róla a Magyar Nemzet.

A központ októberi felméréséhez viszonyítva ráadásul mindez azt jelenti, hogy ötről kilenc százalékpontra emelkedett a család- és békepárti jobboldal előnye az utóbbi időszakban.

Folyamatosan emelkedik a kormánypártok előnye

A kutatást végző Alapjogokért Központ felidézte: nyár vége óta hónapról hónapra növelte az előnyét, ezzel megnyerte az őszi kampányidőszakot a Fidesz–KDNP. A kormánypártok társadalmi támogatottságának emelkedése mögött a jobboldallal nemzetstratégiai kérdésekben egyetértő szimpatizánsok aktivizálódása áll, akik a békepárti, migrációs paktum végrehajtását elutasító, rezsicsökkentést megvédő, családtámogatási rendszert bővítő, valamint a 14. havi nyugdíjat bevezető intézkedések eredményeként egyre nagyobb számban álltak Orbán Viktor mellé.

A Fidesz–KDNP nyár vége óta átvette a kezdeményezést a napirenduralás és -alakítás terén, a közéletet olyan témák határozták meg az utóbbi három hónapban, amelyek a nemzeti oldal stratégiáját, kormányzóképességét erősítették, míg a Tisza Pártot gyengítették.

Amíg Magyarországon történelmi léptékű adócsökkentési program valósul meg – többek között a két- és háromgyermekes édesanyák szja-mentességének biztosítása révén – addig Magyar Péterék megszorítócsomagja többek között háromkulcsos szja-ról, jelentős áfaemelésről és a társasági adó megemeléséről szól.

Rombolta a Tisza Párt esélyeit az adatszivárgási botrány, de a rosszul sikerült jelöltállítás és az is, hogy a háborús logikát erőltető Európai Néppárt részeként egyre kevésbé tudjak magukat függetleníteni a béketörekvéseket elutasító brüsszeli fősodortól.

Ezzel szemben a magyar kormányfő nemzetközi, diplomáciai tárgyalássorozatának eredményei – például a rezsicsökkentés megvédése és a békefolyamat előmozdítása Washingtonban, Moszkvában, Isztambulban – is pozitív hatást gyakoroltak a kormánypártok támogatottságára.

A decemberi adatfelvétel alapján a biztos szavazó pártválasztók 49 százaléka a Fidesz–KDNP, negyven százalékuk a Tisza Párt, míg hat százalékuk a Mi Hazánk országos listáját támogatná egy most vasárnap esedékes választáson. A bejutási küszöböt pedig ezúttal sem érte el a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (három százalék) és a Demokratikus Koalíció (két százalék) sem.