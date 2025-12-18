2026. január 8., csütörtök

Előd

Belföld

Elkezdődött az influenzajárvány Magyarországon

Közölte az országos tisztifőorvos

MH/MTI
 2025. december 18. csütörtök. 20:29
Elkezdődött az influenzajárvány Magyarországon, a múlt héten 38 300-an fordultak influenzaszerű tünetekkel orvoshoz az országban – mondta az országos tisztifőorvos csütörtökön.

Elkezdődött az influenzajárvány Magyarországon
Képünk illusztráció
Fotó: TT News Agency via AFP/Isabell Höjman

Surján Orsolya közölte: a betegek 48,2 százaléka 14 év alatti, 25,7 százaléka 15-34 év közötti, a 60 éven felüliek aránya 8,9 százalék.

A szakember azt mondta, a Magyarországon is megjelenő új típusú influenza A vírus is „színesíti a képet”, és a feltételezések szerint ez is közrejátszhatott abban, hogy korábban kezdődött az idei influenzaszezon, hiszen a járványküszöböt jellemzően januárban lépik át a megbetegedésszámok.

Az országos tisztifőorvos hozzátette: azt remélik, a járványhullámot megtöri majd a karácsonyi ünnepkör, hiszen iskolai szünet lesz.

Kitért arra, hogy az új típusú influenza az eddigi adatok szerint nem okoz súlyosabb megbetegedést. A védőoltás továbbra is ajánlott – mondta –, mert bár egy új antigénszerkezetet mutat az új vírus, az oltással kapott keresztimmunitás védelmet nyújt.

Tájékoztatása szerint a SARS-CoV-2-vírus továbbra is jelen van, és a laboratóriumi vizsgálatok kimutatták RSV (légúti óriássejtes vírus), rhino-, humán metapneumovírus és adenovírus jelenlétét is a vizsgált mintákban. Kórházba a múlt héten 117 embert került súlyos, akut légúti fertőzés miatt, közülük 14-en szorultak intenzív ellátásra – ismertette Surján Orsolya.

Azt mondta, hogy a mostani influenzajárványban nincs szükség országos hatáskörű intézkedésekre. A vármegyei kormányhivatalok döntenek arról, hogy milyen járványügyi óvintézkedéseket hoznak az egészségügyi intézményekben – tette hozzá az országos tisztifőorvos.

