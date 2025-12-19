Együttműködési megállapodást írt alá a kormány

A magyar kormány együttműködési megállapodást írt alá az ENSZ Terrorizmusellenes Hivatalával (UNOCT) a sportesemények biztonságának garantálása érdekében, hogy lehetőleg egyetlen mérkőzés se essen áldozatául a biztonsági kihívásoknak – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j) és Alekszandr Zoujev, az ENSZ Terrorizmusellenes Hivatalával (UNOCT) megbízott főtitkár-helyettese együttműködési megállapodást ír alá a sportesemények biztonságának garantálása érdekében a Puskás Arénában 2025. december 18-án, hogy lehetőleg egyetlen mérkőzés se essen áldozatául a biztonsági kihívásoknak

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az UNOCT megbízott főtitkár-helyettesével, Alekszandr Zoujevvel közös sajtóértekezletén arról számolt be, hogy a magyarok egész sajátos módon kötődnek a sporthoz, ugyanakkor határozottan elutasítják a geopolitika és a sport összekeverését, illetve a sporteseményekhez kapcsolódó erőszak minden formáját.

Arra figyelmeztetett, hogy a nagy sportesemények rendezésének egyik legfőbb kihívása a biztonság, valamint a gyűlölet és a szélsőséges ideológiák terjedése.

„De szeretnék mindenkit biztosítani arról, hogy Magyarországon a béke szigetén vannak, ahol zéró tolerancia van az antiszemitizmussal szemben, nem tűrjük a gyűlöletet, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a sportesemények résztvevői biztonságban legyenek” – szögezte le.

„Nálunk a sportesemények a családi szórakozás, az öröm helyszínei, nem a gyűlöletkeltésé vagy az erőszaktól való félelemé. Büszkén jelenthetem, hogy az elmúlt években

Magyarországon megrendezett valamennyi nagy sportesemény teljes mértékben mentes volt mindenféle verbális vagy fizikai erőszaktól” – folytatta. „Magyarországon szigorúan fellépünk az illegális migrációval szemben (…) Itt, amikor sporteseményen vesznek részt, nem kell attól tartaniuk, hogy bármilyen erőszak áldozataivá válnak” – tette hozzá.

Majd megerősítette, hogy a magyar kormány örömmel működik együtt az ENSZ Terrorizmusellenes Hivatalával annak érdekében, hogy a jövőbeni sportesemények is ugyanilyen biztonságosak legyenek.

„Nagyra értékelem azt az együttműködést, amelyről most írtuk alá a megállapodást (…) Ezt az együttműködést valódi tartalommal fogjuk megtölteni, és számítunk önökre abban, hogy a globális biztonsági kihívásoknak ne essen áldozatául egyetlen sportesemény sem a jövőben – és különösen azok ne, amelyeket Magyarországon rendeznek meg” – hangsúlyozta.

A miniszter ezután arra is emlékeztetett, hogy az emberiség jelenleg a veszélyek korában él, amelyet a világ ismételt blokkosodásának reális kockázata jellemez.

„Ebben a helyzetben mi úgy gondoljuk, hogy a sportnak közös, egységes nyelvnek kell lennie, amely összeköti a nemzeteket, az embereket, a kontinenseket. Határozottan elutasítjuk azt a megközelítést, amely feláldozná a sportot a geopolitikai okok oltárán” – fogalmazott.

Ennek kapcsán pedig aláhúzta, hogy a részvétel egyetlen feltétele az kellene legyen a nemzetközi versenyeken, hogy egy adott sportoló vagy csapat kvalifikálta-e magát.

„Más feltételeket nem szabad támasztani, hiszen azok mindig szubjektívek. És ha egy feltétel szubjektív, akkor mindig az emberi tényezőtől függ, attól, aki meghatározza. Egy alkalommal még a ’világos oldalon’ állhatunk, máskor viszont a ’sötét oldalon’ találhatjuk magunkat. Éppen ezért azt reméljük, hogy a következő időszakban a sport a béke nyelvén fog megszólalni, a béke ügyét fogja szolgálni, illetve lehetőséget ad a nemzetek közötti megbékélésre” – jelentette ki.

Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy ezen a téren Magyarország jó példával jár elől, minthogy Izrael és Belarusz nemzeti labdarúgó-válogatottja is hazánkat választotta hazai pályának, mert ezen csapatok különböző okokból nem játszhatnak otthon az európai mérkőzéseken.

„Megtiszteltetés, hogy minket választottak, ami azt is mutatja, hogy Magyarország biztonságos és barátságos hely” – mondta.