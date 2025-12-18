A kormány kiemelten támogatja a fogyatékossággal élőket

A kormány kiemelten támogatja a fogyatékossággal élő munkavállalók foglalkoztatását – közölte a Belügyminisztérium fogyatékosságügyi államtitkára csütörtökön Budapesten, a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.-nél tartott sajtóbejáráson.

Kósa Ádám bejelentette: a csepeli zrt.-nél 2026-ban mintegy 97 millió forinttal segítik 40 megváltozott munkaképességű, fogyatékossággal élő munkavállaló foglalkoztatását.

Kiemelte, pontosan tudja, milyen fontos a fogyatékossággal élők számára, hogy dolgozhatnak és a munkán keresztül hasznos tevékenységet végezhetnek, jövedelemhez jutnak, eltarthatják magukat és a családjukat.

„Mi, a magyar kormány azt mondjuk: ha munka van, akkor minden van. Ezért is kiemelten támogatjuk a fogyatékossággal élő munkavállalók foglalkoztatását” – hangsúlyozta az államtitkár.

Elmondta, a kormány 74,9 milliárd forintot költ arra, hogy 31 ezer megváltozott munkaképességű, fogyatékossággal élő munkavállaló foglalkoztatását támogassa.

„A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. utoljára 2023-ban kapott ilyen támogatást, majd a jogszabályi kötöttségek miatt sajnos nem tudtuk folyósítani. Hálával tartozunk az önkormányzatnak, hogy fenntartotta ezt a munkát. Most sikerült visszakerülni a támogatotti körbe: tegnap írtam alá a határozatot, ami alapján 2026-ban 40 fő foglalkoztatását támogatjuk itt, összesen mintegy 97 millió forint értékben” – jelentette be Kósa Ádám.

Király Nóra, az áldozatsegítő központok kommunikációjáért felelős miniszteri biztos kiemelte: tudja, mennyire fontos az, hogy az emberek olyan munkát végezhessenek, amit szeretnek, és mindezt egy olyan helyen tehessék, ahova örömmel mennek, mert egy összetartó közösség tagjai lehetnek.

„Én úgy látom, hogy itt, ezen a helyen ez megvalósult” – fogalmazott, hozzátéve: ez egy igazi értéke Csepelnek, amire vigyázni kell, amit óvni kell. Ezért is kezdett el közbenjárni annak érdekében, hogy ez a kormányzati támogatás ide érkezzen, mert azt látja, hogy „ennél jobb helyre nem is kerülhetett volna”.

Borbély Lénárd, a XXI. kerület polgármestere felidézte, hogy a csepeli önkormányzat több mint egy évtizeddel ezelőtt hozta létre a megváltozott munkaképességűek csoportját, amelyet 10 éven keresztül a kormánnyal közösen finanszírozva működtetett, majd a saját erejéből tartott fenn.

Hangsúlyozta: az, hogy 2026-tól – nem is akármilyen mértékben – visszatér az állami támogatás, nagyban hozzájárul ahhoz, hogy könnyebb legyen továbbra is fenntartani a csoportot. Köszönetét fejezte ki Kósa Ádámnak és a kormánynak a segítségért, továbbá Király Nórának a közbenjárásáért.