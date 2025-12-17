Belföld
Új otthonteremtési támogatás indul
Lakáscélú hitelek törlesztéséhez vagy önerő biztosításához igényelhető
Varga-Bajusz Veronika úgy fogalmazott: „újabb, kézzelfogható támogatási forma vált elérhetővé mindazok számára, akik nap mint nap a közösség szolgálatában dolgoznak”.
Hozzátette: a támogatás lakáscélú hitelek törlesztéséhez vagy önerő biztosításához igényelhető. Ez a támogatás a megújult egyetemek, az egyházi fenntartású felsőoktatási intézmények, a köznevelési és szakképző intézmények dolgozói számára is elérhetővé vált – mondta.
„Ezzel az intézkedéssel szeretnénk kifejezni köszönetünket és elismerésünket. Az Önök elkötelezett munkája nélkülözhetetlen hazánk fejlődése és közös jövőnk építése szempontjából. Bízom benne, hogy az otthontámogatási program valódi segítséget nyújt a mindennapokban” – fogalmazott az államtitkár.