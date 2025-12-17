2026. január 8., csütörtök

Új otthonteremtési támogatás indul

Lakáscélú hitelek törlesztéséhez vagy önerő biztosításához igényelhető

MH/MTI
 2025. december 17. szerda. 18:32
Mostantól több mint 87 ezer felsőoktatási dolgozó és csaknem 30 ezer szakképzésben dolgozó részesülhet egy újabb, lakáshitel-törlesztéshez vagy önerő biztosításához felhasználható otthonteremtési támogatásban – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára a Facebookra szerdán feltöltött videójában.

Varga-Bajusz Veronika úgy fogalmazott: „újabb, kézzelfogható támogatási forma vált elérhetővé mindazok számára, akik nap mint nap a közösség szolgálatában dolgoznak”.

Hozzátette: a támogatás lakáscélú hitelek törlesztéséhez vagy önerő biztosításához igényelhető. Ez a támogatás a megújult egyetemek, az egyházi fenntartású felsőoktatási intézmények, a köznevelési és szakképző intézmények dolgozói számára is elérhetővé vált – mondta.

„Ezzel az intézkedéssel szeretnénk kifejezni köszönetünket és elismerésünket. Az Önök elkötelezett munkája nélkülözhetetlen hazánk fejlődése és közös jövőnk építése szempontjából. Bízom benne, hogy az otthontámogatási program valódi segítséget nyújt a mindennapokban” – fogalmazott az államtitkár.

