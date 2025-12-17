Teljes vállszélességgel Trump mellett

Magyarország továbbra is teljes mértékben támogatja Donald Trump amerikai elnök béketörekvéseit, amelyek remélhetőleg erősebbnek fognak bizonyulni, mint a diplomáciai rendezést aláaknázó brüsszeli erőfeszítések – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán New Yorkban.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az amerikai ENSZ-nagykövettel, Mike Waltz-cal és a világszervezet biztonságért és védelemért felelős főtitkárhelyettesével, Gilles Michaud-val folytatott tárgyalásai előtt kiemelte, hogy a világban egyszerre zajlik egy világpolitikai és egy világgazdasági korszakváltás, hiszen az emberiség a háborúk és veszélyek korában él, és ezzel párhuzamosan egy olyan globális technológiai forradalom zajlik, amelynek nyomán soha nem látott modern gazdaság tud majd létrejönni.

„Úgyhogy a világ előtt van egy drámai kérdés, egy drámai dilemma, hogy innentől kezdve egy békés globális együttműködés útjára lépünk-e, amelyben kihasználjuk azt az elementáris erejű gazdasági fejlődést, amely minden idők legmodernebb gazdasági rendszerét hozza létre, vagy a háborús fanatizmus uralkodik el a világban, amelynek nyomán újra blokkokra osztják a világot, és következik a harmadik világháború” – mondta.

„Tehát minden idők legmodernebb gazdaságára épülő, békés globális együttműködés, vagy a háborús fanatizmusból kiinduló harmadik világháború. Ez az az elképesztő dilemma, ez az a nagy drámai kérdés, amely jelenleg a világ előtt van” – tette hozzá.

Majd rámutatott, hogy a magyarok negyedik éve élnek az ukrajnai háború szomszédságában, és negyedik éve fizetnek azért igen magas árat, miközben semmilyen felelősség nem terhelik őket, ráadásul az európai vezetők fanatizmusa folyamatosan a konfliktus eszkalációjával fenyeget.

„Negyedik éve látjuk azt, ahogy euró százmilliárdokat küldenek egy államilag szervezett korrupt rendszernek, egy háborús maffiának, amely az odaküldött pénz egy jelentős részét ellopja. Ezzel szemben mi azt gondoljuk, hogy ennek a több százmilliárd eurónak lett volna helye az európai gazdaság fejlesztésében annak érdekében, hogy az európai emberek egy sokkal fejlettebb, sokkal gyorsabban és dinamikusabban növekedő gazdaságban, alacsonyabb energiaárak mellett, alacsonyabb infláció mellett élhettek volna” – sorolta.

Szijjártó Péter aláhúzta, hogy ezért Magyarország teljes mértékben támogatja Donald Trump béketörekvéseit, miközben szavai szerint sajnos azt kell látni, hogy egyes nyugat-európai politikusok most megkettőzött erővel dolgoznak az amerikai-orosz tárgyalások aláaknázásán. „

Brüsszel nem tud beállni a béketáborba, hanem ezt a háborús fanatizmust nyomják továbbra is (…) Teljesen egyértelmű, hogy kizárólag akkor lesz itt megoldás, hogyha az amerikaiak és az oroszok a legmagasabb szinten megegyeznek egymással” – vélekedett.

„Sajnos azt látjuk, hogy Brüsszelen és Nyugat-Európán eluralkodott a háborús fanatizmus, és most is ahelyett, hogy Donald Trump békeerőfeszítéseit támogatnák, hogy az amerikai-orosz tárgyalások sikerét segítenék elő, megint szervezkednek a békemegállapodás ellen, olyan javaslatokat tesznek, amelyeket százszor elutasítottak korábban, olyan javaslatokat tesznek, amelyekből világos, hogy nem lesz semmi” – folytatta.

A miniszter arra figyelmeztetett, hogy ha Brüsszel tovább folytatja a béketörekvések aláaknázását, az a háború eszkalációjának kockázatát erősíti. „Úgy tűnik, hogy Brüsszel eldöntötte, háborúba akarja vinni egész Európát még a saját szabályainak megsértésével is” – jegyezte meg.

„A mi reményünk az, hogy Donald Trump békeerőfeszítései, az amerikai-orosz tárgyalások erősebb eredményt fognak hozni, mint amilyen erővel Brüsszel próbálja aláaknázni a békefolyamatot” – fűzte hozzá.

„Mi, magyarok békét akarunk, békés gazdasági fejlődést, szerintünk az lenne a helyes, hogy ha a világ is sokkal inkább arra koncentrálna, hogy egy békés, nagy, globális nemzetközi gazdasági együttműködési rendszer jöjjön létre, amely az új technológiákból a legtöbb hasznot tudja húzni, azt leginkább az emberek érdekében tudja felhasználni, és nem kellene ennek a háborús fanatizmusnak további teret nyitni” – összegzett.

Illetve üdvözölte az amerikai elnök minapi nyilatkozatát, amely szerint minden korábbinál közelebb van már a békemegállapodás, és kifejtette, hogy ez azt mutatja, hogy Donald Trump elkötelezett még mindig a rendezés mellett, ekképpen pedig van remény a békére.

„Akkor kerülhetnénk a reménytelenség állapotába, ha Donald Trump is feladná. Őszintén remélem, hogy nem fogja feladni. Nyilvánvalóan Brüsszelben arra hajtanak, hogy Donald Trump adja fel a békeerőfeszítéseit, mert akkor a háborús fanatizmus győz a békevágy felett. Remélem, ez nem fog bekövetkezni” – zárta mondandóját.