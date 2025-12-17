Varga-Bajusz Veronika: a fiataloknak jövőt, perspektívát, karriert biztosítani a legfontosabb feladat

Az a feladatunk, hogy a leghátrányosabb helyzetű térségektől a legerősebbekig a fiataloknak jövőt, perspektívát, munkát, karriert biztosítsunk – mondta Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára kedden Gyöngyösön, a Szakképzési hátránykompenzációs programok megvalósítása Heves vármegyében című sajtóeseményen.

A Hangya-Boy Tanoda és a Máltai Jelenlét Pont gyöngyösi létesítményében tartott projektbemutató sajtóeseményen az államtitkár közölte: összesen, mintegy 70 milliárd forintnyi programot tudott a kormányzat az idén elindítani a szakképzésben.

A hátránykompenzációs programot ennek részeként, több mint 23 milliárd forintból hirdették meg. Az államtitkár úgy fogalmazott: a szakképzés az egyik legérzékenyebb terület, amivel van szerencsém foglalkozni - ennek része ez a terület, hogy a lehetőséget, az esélyt biztosítsa mindenkinek.

Ennek a felelősségét érzik át a szakképzők is mindennap. Ennek a felelősségével dolgoznak a kancellárjaink, főigazgatóink, iskolaigazgatóink, szaktanáraink, oktatóink." – mondta köszöntőjében az államtitkár. Varga-Bajusz Veronika a félmilliárd forintból megvalósítani tervezett projekt fontosságának alátámasztására elmondta: azok, akiknek valamilyen okból nem volt lehetőségük, hogy az általános iskolát is akár befejezzék, ők kapnak a programjainkkal egy olyan új lehetőséget, amivel alapkészségekkel, majd szakmával a munkaerőpiacra kilépve tudnak karriert építeni, családot alapítani, jövőről gondolkozni.

A projekt az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásában 499,6 millió forint vissza nem térítendő támogatásból valósulhat meg, a pályázatot a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum nyújtotta be. A program célja a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a hátrányos helyzetű tanulók, illetve az alacsony képzettségű és végzettségű felnőttek szakmai oktatásban, képzésben való részvételének támogatása.

A fejlesztések fókuszában a hátránykompenzáció mellett megjelenik a rugalmas tanulási utak – a Műhelyiskolák, Dobbantó program – hatékony bevezetése új helyszíneken, valamint a tanulók kompetenciáinak egyéni fejlesztése. Az államtitkár ellátogatott a gyöngyösi Családok Átmeneti Otthonába is.

Itt az otthonban élő gyermekek mutatták be karácsonyi műsorukat, majd a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum József Attila technikumának diákjai adtak ünnepi műsort az otthonban élőknek. Az államtitkár a helyszínen elmondta: a teljes magyar szakképző hálózatban a jószolgálati program egy éve indult, amelynek célja, hogy a diákok társadalmilag hasznos feladatokat is ellássanak.

Tájékoztatása szerint 22 ágazatban több mint 65 ezer tanuló vett részt önkéntes munkában.