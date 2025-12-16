Teljessé vált a honvédségi harckocsiflotta

Az elmúlt egy évtized haderőfejlesztési erőfeszítéseinek köszönhetően mára teljessé vált a Magyar Honvédség nehézharckocsi flottája, vagyis megérkeztek az utoljára megrendelt Leopárd tankok is – jelentette ki a honvédelmi miniszter az M1 aktuális csatorna kedd reggeli műsorában.

„Korábban volt tizenkét 2A4-esünk, most kompletté vált a negyvennégy egységből álló 2A7-es, és ez egy nagyon nagy tekintélyt parancsoló, komoly erő” – fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Mint elmondta: a honvédség szárazföldi eszközparkja az elmúlt négy évben teljesen megújult, és a harckocsikon kívül ez a katonai helikopterekre és a repülőgépekre is igaz.

Az új harckocsik komoly erőnek minősülnek – fogalmazott. Végső soron a harckocsik maradnak a „harcterek végső nagyragadozói”, Magyarország pedig elérte azt, hogy ez a képessége rendelkezésre áll – tette hozzá.

Kiemelte, hogy a magyar légierő immár negyedik alkalommal vett részt a NATO szövetségi keretei között a Balti államok légtérrendészetében, ugyanis ezek az országok nem rendelkeznek vadászgépekkel. Hangsúlyozta, hogy „ez nagyon éles feladat”, hiszen a magyar Gripen vadászbombázóknak kell fellépniük a légtérbe belépő, jellemzően orosz gépekkel szemben, amit kiválóan teljesítettek.

Ennek nyomán a magyar légteret Európa legjobban kipróbált pilótái védik a Gripen vadászbombázókkal, ami fontos biztonsági tényező – értékelt.

A továbbiakban arra figyelmeztetett, hogy „Európa bajban van, Európa előre menekül, Európa egy nagy háborút vizionál”, nem kis részben azért, hogy elterelje a figyelmet a „migrációs bombáról”, a versenyképesség hiányáról és arról, hogy évek óta fegyverrel és pénzzel támogat egy olyan háborút, aminek már rég véget kellett volna vetni. Jelenleg nagy politikai csata zajlik arról, hogy az Európában hozzáférhető orosz vagyont elvegyék, annak érdekében, hogy tovább finanszírozzák a háborút – idézte fel.

Ez magában hordozza a háború eszkalációjának esélyét, mert nem tudható, hogy erre milyen válaszreakció érkezik – mondta, hozzátéve, hogy mindez akkor történik, amikor az amerikai adminisztráció már le akarná zárni a konfliktust.

Ezzel kapcsolatban úgy vélekedett, hogy a magyarok a „véráztatta történelmük” miatt jobban megértik, hogy mivel jár a háború, mint más nemzetek. Ezért is fontos az, hogy mindent megtegyünk a háború megakadályozásáért, ám ha bekövetkezik, akkor Magyarországnak mindenképpen ki kell maradnia belőle, ehhez pedig egy erős magyar kormányra van szükség – húzta alá.

A miniszter arról is beszámolt, hogy a januári fizetéssel 22 ezer egyenruhás kapja meg hathavi fegyverpénzét. Emellett ebben a kormányzati ciklusban átlagosan 35 százalékkal emelték a katonák illetményét, illetve juttatásokkal segítik a lakhatásukat, a közlekedésüket, továbbá nyugdíjpénztári hozzájárulást is kapnak.

Végül hangsúlyozta, hogy az ünnepek alatt is gondolnak a világszerte 15 misszióban, hazájuktól távol szolgáló magyar katonákra, akik számíthatnak a magyar kormányra és a magyar emberekre.

A honvédelmi miniszter a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában arról beszélt, hogy a békéhez erő kell, amihez modern, ütőképes gyorsreagálású fegyverrendszerekkel rendelkező haderő szükséges.

Közlése szerint Magyarország honvédségi eszközállománya 2010 előtt olyan mértékű veszteséget szenvedett el, hogy a hadsereg nem jelentett elrettentő erőt, és ezen változtatni kellett. A haderőfejlesztés részeként mára teljessé vált a honvédség Leopárd harckocsiflottája, a Leopárd 2A7 pedig a világ egyik legmodernebb harckocsija, vagyis a magyar emberek biztonságát csúcstechnológia garantálja – emelte ki

A tárcavezető szerint „Európa háborút folytat Ukrajnán keresztül Oroszországgal, és folyamatosan a háború folytatásán mesterkedik”. Hozzátette, a nyelvezet, a retorika és az olyan intézkedések, mint például a sorkatonaság visszavezetése, amit európai országok és uniós vezetők szorgalmaznak, az eszkaláció irányába mutatnak.

A miniszter ezzel kapcsolatban kifejtette, hogy a háborúk előkészítésének több fázisa létezik. Az első a kommunikáció megszakadása a felek között, a második a szankciók bevezetése, a harmadik a nagyarányú fegyverkezés megindítása, amit a sorozás követ. Mindez azt jelenti, hogy most egy előrehaladott fázisban vagyunk, miközben az európai politikai és katonai vezetők retorikája is az eszkalációt erősíti – hangsúlyozta.

Ebben a helyzetben különösen szükség van egy nagyon határozott magyar kormányra, amelynek van ereje és szándéka, hogy Magyarországot távol tartsa ettől – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.