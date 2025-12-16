Magyarország környezetszabályozási tervei

Magyarország környezetvédelmi szempontból a rugalmasságot, a technológiai semlegességet és a kiszámíthatóságot tartja a legfontosabbnak, ezeket kell szem előtt tartani az európai veraörnyezetügyért felelős államtitkára kedden Brüsszelben.

Az EU-tagállamok környezetügyekért felelős minisztereinek tanácskozására érkezve Raisz Anikó azzal kapcsolatban, hogy az Európai Unióban felmerült a 2035-től tervezett, belső égésű motorokra vonatkozó tiltás enyhítése, emlékeztetett: Magyarország már a korábbi viták során is óvatosságra intett, és a hosszú távú gondolkodás fontosságát hangsúlyozta. Kiemelte, mindig azt vizsgálták, hogy az adott határidő gazdaságilag teljesíthető-e.

Raisz Anikó jelezte: a döntés megszületése után Magyarország alkalmazkodott az uniós irányvonalhoz, ugyanakkor továbbra is alapvetőnek tartja, hogy az európai uniós jogalkotás kiszámítható legyen. Hozzátette: a beruházók és befektetők csak akkor tudnak hosszú távon számolni Európával, ha a szabályozási környezet stabil és előrelátható. „Magyarország ezért a megfelelő rugalmasságot és a technológiai semlegességet tekinti a siker kulcsának, és a konkrét jogszabályszöveg ismeretében is az ésszerű, pragmatikus megoldásokat fogja képviselni” – mondta.

Az államtitkár közölte: nemrég tért vissza Nairobiból, ahol az ENSZ 7. Környezetvédelmi Közgyűlésén (UNEA 7) újraválasztották a szervezet alelnökének a 8. ülésszakra. Köszönetet mondott az Európai Unió tagállamainak a támogatásért, és sikeresnek értékelte a közgyűlés munkáját, kiemelve az európai egység jelentőségét a nemzetközi együttműködésben.

A szerdai tanácskozás napirendi pontjai között Raisz Anikó üdvözölte az uniós bioökonómiai stratégiát, ugyanakkor felhívta a figyelmet a technológiatranszfer fontosságára, amely nélkülözhetetlen a – különösen a keleti régiókban előállított – biomassza hatékony felhasználásához. Külön kitért a Közép- és Kelet-Európából indult BIOEAST programra, amelynek keretében innovációs partnerség elindítását és hatásvizsgálat elkészítését tervezik.

A Tanács következtetéseivel kapcsolatban –, amely szintén a mai napirend egyik fő pontja – üdvözölte hogy a dán uniós elnökség figyelembe vette a tagállamok észrevételeit. Megítélése szerint a dokumentum mind az alkalmazkodás, mind a körforgásos gazdaság szempontjából megfelelő, ugyanakkor hangsúlyozta: a harmonizáció során csak a feltétlenül szükséges lépéseket szabad megtenni, és figyelembe kell venni a már meglévő nemzeti jó gyakorlatokat.

Raisz Anikó összegzésében kiemelte: Magyarország minden területen a hatásvizsgálatok elvégzését tartja elsődlegesnek, és csak ezt követően támogat olyan döntéseket, amelyek iránymutatást adnak a befektetők számára. Hangsúlyozta: a technológiai semlegesség, a rugalmasság és a kiszámíthatóság megőrzése elengedhetetlen az európai versenyképesség fenntartásához.