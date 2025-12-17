A személyszállító vonatok 76,66 százaléka közlekedett pontosan novemberben

A MÁV-csoport személyszállító vonatainak 76,66 százaléka közlekedett pontosan novemberben, a 20 perc feletti késések aránya pedig 6,5-ről 4 százalékra csökkent tavaly novemberhez képest - közölte a MÁV-csoport vezérigazgatója a Facebook-oldalán kedden.

Látható, hogy a korábbi lassújel-felszámolások is hozzájárultak a pontosság javulásához - hívta fel a figyelmet Hegyi Zsolt. A vezérigazgató értékelése szerint a november kétarcú hónap volt a cégcsoportnál.

Javulást a székesfehérvári, tapolcai és nagykanizsai vonalakon tapasztaltak a pályakarbantartások és a nagy teljesítményű mozdonyok üzembe állásának, valamint az Országos Haváriaközpont azonnali beavatkozásainak köszönhetően. A visszaesés a ceglédi 100a vonalon a vágányzár miatt következett be.

A HÉV továbbra is kiemelkedően teljesített, az autóbuszoknál kisebb késések voltak, részben az utascsereidők növekedése, részben a járművek meghibásodása miatt. Közleményében a MÁV-csoport ismertette, hogy személyszállító vonatainak pontossága novemberben 76,66 százalékon alakult, ez 2 százalékkal ugyan elmarad az előző hónapban mérttől, de 4 százalékkal kedvezőbb a tavaly novemberinél.

Kitértek arra, hogy novemberben 15 halálos gázolás történt a vasúton, amelyek hátterében részben öngyilkossági szándék, részben puszta figyelmetlenség állt. A HÉV még a 2024. novemberi 99,65 százalékhoz képest is tudott javítani néhány század százalékot, az autóbuszok menetrendszerűsége ugyanakkor elmaradt a korábbi eredményektől.

A regionális és távolsági járatok néhány tized százalékos romlását elsősorban az utascsereidők növekedése okozta a megállókban, a budapesti agglomerációs járatok több mint 5 százalékpontos negatív változását pedig a MAN CNG autóbuszok meghibásodása okozta - ezek ugyanakkor garanciális hibák, amelyeket decemberre sikerült elhárítani. Novemberben a vármegye- és országbérletek eladásai a tavalyi év azonos hónapja óta további 5-7 százalékkal növekedtek - tájékoztatott a MÁV-csoport.