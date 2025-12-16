Hankó Balázs: A magyar családpolitika világhírű

A magyar családpolitika világhírű, óriási eredményeket ér el Magyarországon, és számos országban ezt a családpolitikát használják példaként – hangsúlyozta Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter kedden Belgrádban, ahol egy nemzetközi családpolitikai konferencián, a Szerb Család Fórumon vett részt.

Hozzátette: ennek a világhírűségnek az egyik alapja az, hogy Magyarország kiáll a hagyományos családmodell mellett, és ezt az alkotmányban is rögzíti, és ez minden szabályozás alapja.

„Mi több, Magyarország a legcsaládbarátabb ország Európában, 98 százaléka a magyaroknak a családot tartja a legfontosabbnak” – húzta alá. Elmondása szerint a magyar családmodell három pilléren áll. „Az első pillér nem más, mint az anyagi támogatása a magyar családoknak. 2010-hez képest megötszöröztük a családtámogatásokat, jövőre 4802 milliárd forint, a GDP 5 százaléka áll rendelkezésre” – részletezte.

Rámutatott, hogy az adókedvezményekkel több pénz marad a családoknál, így pedig a családot, a gyermekvállalást és a munkát is ötvözik. „Nem odaadjuk, hanem otthagyjuk a támogatást a családoknál” – magyarázta a miniszter, aki a második pillérnek a saját otthonhoz jutást nevezte. „Mi, magyarok, szeretünk saját otthonunkban élni, éppen ezért az elmúlt közel egy évtizedben a gyermekes családokból minden második családot saját otthonhoz juttattunk, minden harmadik család esetében pedig az otthon felújítását segítettük”- részletezte.

Hankó Balázs a harmadik pillérként a munka és a család egyensúlyát említette. „Oda jutottunk el az elmúlt évek során az intézkedéseknek köszönhetően, hogy míg egy bő évtizede 61 néhány százalék, most már 80 százalék a három év alatti gyermekkel rendelkező édesanyáknak a munkavállalása” – magyarázta. Közölte, hogy a magyar kormány ezzel nem elégszik meg, és Európa legnagyobb adócsökkentési programját viszi véghez.

„Január 1-től félmillió édesanya lesz örök életre szja-mentes, 2029. január 1-től pedig 1 millió édesanya lesz örök életre szja-mentes. Ez pedig azt jelenti, hogy három dolgozó édesanyából kettő szja-mentes lesz” – mutatott rá a miniszter. Hankó Balázs felhívta a figyelmet arra, hogy Szerbia és Magyarország is patrióta ország, amely kiáll a családi értékek mellett.

„Mind a két ország azt mondja, hogy a családokat kell támogatni, és nem a migrációt” – húzta alá. A miniszter felhívta a figyelmet: minél több országot szeretnének bevonni a genfi konszenzusba, aminek célja, hogy kiálljanak „a teremtett világ rendje szerinti családok mellett”. Mint mondta: február 17-én nemzetközi családügyi konferenciát szerveznek Magyarországon, amelyre a szerb hivatali kollégáját is meghívta belgrádi látogatásán.