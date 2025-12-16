Felfüggesztette egy vadfeldolgozó üzem működését a Nébih

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) ellenőrzést tartott egy vadfeldolgozó létesítményben, a szakemberek a vizsgálatok során talált, élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő jogsértések miatt az üzem működését azonnali hatállyal felfüggesztették, és több mint 3 tonna élelmiszert kivontak a forgalomból, valamint elrendelték azok hatósági zár alá vételét – tájékoztatta a hatóság kedden az MTI-t.

A közlemény szerint súlyos élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő hiányosságokat tapasztaltak egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei vadfeldolgozó üzemben tartott ellenőrzésen a Nébih ellenőrei. Egyebek mellett egyes helyiségek és eszközök szennyezettek voltak, a forróvizes eszközfertőtlenítők nem működtek megfelelően, a higiénikus kézmosás feltételei számos helyiségben nem voltak biztosítva.

Az állati melléktermékek gyűjtésére és tárolására szolgáló helyiséget nem a rendeltetésének megfelelően használták, és nem rendelkeztek a gyűjtésükhöz előírt megfelelő edényekkel sem.

Az üzemeltető a keletkezett állati melléktermékek jogszabályi előírások szerinti ártalmatlanításáról nem megfelelően gondoskodott, azok egy részét átmenetileg elföldelte az üzemmel szemközti területen, az ártalmatlanításról csak később akart intézkedni. Az üzem dolgozói közül senki nem rendelkezett érvényes munkaegészségügyi alkalmassági igazolással, ezért a hatóság megtiltotta az ellenőrzés idején jelenlévő foglalkoztatottak munkavégzését.

Az ellenőrök a súlyos élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő körülmények miatt az üzem tevékenységét azonnali hatállyal felfüggesztették. A hatóság 27 tétel, 3 tonnát meghaladó mennyiségű nem nyomonkövethető, illetve dokumentált húsvizsgálat hiányában a jogszabályok által fogyasztásra alkalmatlannak minősülő élelmiszert azonnali hatállyal kivont a forgalomból. Megtiltotta továbbá azok forgalomba hozatalát és felhasználását, valamint elrendelte az üzemben 2025. október 6-a után előállított, még megfelelő fogyaszthatósági vagy minőség megőrzési idővel rendelkező tételek forgalomból való visszahívását.

A jogsértések megszüntetése után, ismételt hatósági ellenőrzést követően az üzem folytathatta működését. Az eljárás, valamint a bírság kiszabása folyamatban van – közölte a Nébih.