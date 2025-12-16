Fejlesztési programot valósít meg a Széchenyi István Egyetem

Átfogó infrastruktúra- és készségfejlesztési programot valósít meg 3,3 milliárd forintból a győri Széchenyi István Egyetem. A program az Európai Unió helyreállítási és ellenállóképességi eszközéből, valamint hazai források támogatásával valósul meg jövő év tavaszáig.

Többek között megújulnak a számítógépes kabinetek és a könyvtári terminálok is (képünk illusztráció)

A tájékoztatás szerint a fejlesztések hozzájárulnak a munkaerőpiac által elvárt készségek megerősítéséhez, valamint tovább növelik az oktatási és kutatási színvonalat.

A közleményben idézték Bertók Ákos Botondot, a projekt szakmai vezetőjét, aki elmondta, hogy több mint háromezer digitális eszköz érkezik az intézménybe, megújulnak a számítógépes kabinetek és a könyvtári terminálok, modernizálják az informatikai hálózatot, csaknem 400 új wifi-hozzáférési pontot telepítenek a tanulmányi épületekben és a kollégiumokban, valamint beszereznek egy mesterséges intelligencia által támogatott tanulástámogató rendszert.

Akusztikai fülke kerül az Apáczai Csere János pedagógiai, humán- és társadalomtudományi karra, bitumenvizsgáló berendezések az építőmérnöki laborokba, új hangszerek a művészeti karra, gépelemvizsgáló eszközök a járműmérnök-hallgatók számára, valamint az országban első alkalommal szülészeti-nőgyógyászati ultrahang-szimulátort használhatnak az egészség- és sporttudományi karon tanulók.

A projekt fontos része az oktatás módszertani megújítása is, annak részeként 38 szak tanterve újul meg, 21 szakon vezetik be a projektalapú oktatást, továbbá olyan oktatói továbbképzések valósulnak meg, amelyek a digitális kompetenciák és az innovatív tanulásszervezési technikák fejlesztésére fókuszálnak – írták.

Mindezek mellett létrejön egy online oktatói tudástár több mint száz jógyakorlattal, amely hosszú távon támogatja a szemléletváltást és a folyamatos fejlesztést – áll a közleményben.