Január elsejétől megduplázódnak a családi adókedvezmények

Egymillió családot érint január elsejétől a családi adókedvezmények duplázása – közölte az M1 aktuális csatorna keddi műsorában a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára.

Koncz Zsófia elmondta: július elsején indították el Európa legnagyobb adócsökkentési programját a családi adókedvezmény ötven százalékos emelésével, január elsejétől pedig megduplázódik a családi adókedvezmény.

Szavai szerint ez egy gyermek esetében 20 ezer forintot, két gyermek esetében 80 ezer forintot, három gyermek esetében pedig közel 200 ezer forintot jelent havonta, ami akár „történelmi lépésnek” is mondható, és nagy segítséget jelent.

Hozzátette: folytatják az édesanyák jövedelmének szja-mentessé tételét, illetve a kedvezményezettek körének bővítését, elsőként a negyven év alatti kétgyermekes édesanyák jönnek, ami 120 ezer édesanyát érint, majd négy év alatt, fokozatosan a kétgyermekes édesanyák teljes köre személyi jövedelemadótól mentessé válik, ami összesen 690 ezer édesanyát jelent.

Szavai szerint esetükben egy átlagkeresetnél havi szinten 109 ezer forinttal lesz nagyobb a kereset, ami éves szinten 1,3 millió forintot jelent.

Az államtitkár szólt arról is, hogy a harminc év alatti egy gyermekes édesanyáknál bővítik az szja-mentességet, átlagbér helyett a teljes jövedelemre kiterjesztik, illetve a 2023 előtt született gyerekek után is igénybe lehet majd venni, ami 10-15 ezer családot érint pluszban.

„Tehát azt tudjuk mondani, hogy 2026 januárjától félmillió édesanya lesz személyi jövedelemadó-mentes, 2029-ben pedig egymillió” – jelentette ki.

Koncz Zsófia emlékeztetett arra, hogy a nemzeti kormány 2010-ben két fontos célt tűzött ki maga elé prioritásként, az akkor brutális méretű – 12 százalékos – munkanélküliség leküzdésére munkahelyek teremtését, valamint a családok támogatását.

Felsorolása szerint 2010-ben először visszavezették a családi adókedvezmény rendszerét, amit azóta folyamatosan bővítettek. Ezt követték az otthonteremtési támogatások: 2015-ben a csok, 2019-ben a babaváró, a falusi csok, 2024-ben a csok plusz. Szólt arról is, hogy 2022-ben 360 ezer 25 év alatti fiatal számára adtak mentességet az szja megfizetése alól.

„Így jutottunk el oda, hogy 2025-ben jött Európa legnagyobb adócsökkentési programja, a családi adókedvezmény duplázásának első lépésével július elsejétől, valamint a csed és a gyed szja-mentessé tételével. Szeptembertől jött az Otthon Start program, októbertől pedig a három gyermekes édesanyák szja-mentességének a bevezetése” – mondta.

Koncz Zsófia a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában úgy fogalmazott: 4802 milliárd forintot, a GDP 5 százalékát fordítják jövőre családtámogatásra, szavai szerint „soha ekkora támogatást nem kaptak a magyar családok, mint most”.

Hangsúlyozta: az ellenzék, Tiszás politikusok és szakértők is elmondják, hogy a nők 40 programot azonnal megszüntetnék, hogy szerintük a 14. havi nyugdíj „őrültség”, az édesanyák adókedvezményét is veszély fenyegeti, hiszen – elmondásuk szerint – nem is értik, hogy azt a jelenlegi kormány miért vezette be.

„Látjuk azt, hogy van egy nagyon komoly megszorítócsomag, amelynek része a családtámogatások megnyirbálása és azt is, hogy ezeket a forrásokat másra szeretnék költeni, az Európai Unió elvárása szerint (...) a háború folytatására és a migrációs paktum végrehajtására” – mondta.

Koncz Zsófia kijelentette: mi ezzel szemben egyértelműen a magyar családok mellett állunk, egyértelmű garancia vagyunk arra – ahogyan azt az elmúlt 15 évben is tettük –, hogy a magyarok pénzét és a magyar családok pénzét a magyar családokra fogjuk fordítani.