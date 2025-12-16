Átadták az idei Gábor Dénes-díjakat

„Az innováció a mai díjazottak számára a munkájuk eredménye és hivatásuk célja, az ország számára azonban nemzeti ügy: egyfelől része a nemzeti kultúrának és a magyar identitásnak, másfelől magyar családok kenyere, egész falvak és városok jövője, komoly vállalkozások sikere múlik rajta” – fogalmazott Kövér László, az Országgyűlés elnöke a díjátadón mondott beszédében.

Kiemelte: különösen büszkék vagyunk mindazon magyar tudósokra és feltalálókra, akik új irányt szabtak egy-egy tudományág fejlődésének, és megváltoztatták a hétköznapokat nem ritkán az egész emberiség számára. „Példájuk inspiráló és lelkesítő” – hangsúlyozta. A házelnök emlékeztetett rá, hogy Gábor Dénes tudós és feltaláló a legnagyobbak közé tartozott „egy olyan korban, amely nem szűkölködött a világot formáló felfedezésekben”.

„Gábor Dénes nem csak a tudomány és az innováció területén bizonyult látnoknak” – mondta, emlékeztetve arra, hogy a tudós előre látta azokat a problémákat, amelyek a technikai civilizáció melléktermékeként jöttek létre. Ilyenek többek közt a túlterjeszkedő városok, a modern technika által mozgásban tartott fegyverkezési verseny, vagy annak a lehetősége, hogy az emberiség saját eszközeivel akár el is pusztíthatja önmagát – hangoztatta Kövér László.

„A XXI. század az európai remény évszázadaként kezdődött, ami azután a béke, a demokrácia és a jólét ígéretéből éppen napjainkban fordul át a háború, a diktatúra és az elszegényedés valóságába” – mondta a házelnök. Kiemelte: a második világháború óta Európa még soha nem állt olyan közel egy kontinentális háborúhoz, mint napjainkban.

„Ilyen körülmények között különösképpen felértékelődik mindazon hazai műszaki tudás és innováció, amely növelheti Magyarország gazdasági állóképességét, és csökkentheti országunk sérülékenységét, például energiakitettségét” – hangsúlyozta.

Kövér László kiemelte: fontos, hogy a magyaroknak idehaza is kamatoztatni tudják mindazt, amit a nemzetközi együttműködésbe beletesznek, ehhez pedig szellemi műhelyekre és gyártási kapacitásokra, tesztpályákra és versenyképes állásokra van szükség. Jamrik Péter, a Novofer Zrt. elnöke úgy fogalmazott: „a díj alapvető célja a névadó életpályájával szimbolizálható innovatív tevékenységek elismerése”.

Kifejtette, hogy idén kiemelkedő arányban szerepeltek a felterjesztettek között az élettudományok, különösen a gyógyszervegyészet területén dolgozók, a hagyományos mérnöki munkákat folytató szakemberek mellett. „Az igazolt tudományos tételek alkalmazása, a műszaki megvalósítás racionális és gazdaságos kivitelezése, valamint az ezek eredményeként született fejlesztések következményeinek átfogó társadalmi vizsgálata képes csak az innovációt együttesen, a közösség, az emberiség érdekében hasznosítani. Ennek értéke szerinti megbecsüléséért ma tennünk, küzdenünk kell” – emelte ki.

A külhoni Gábor Dénes-díjat idén Fischer-Fodor Éva vegyészmérnök kapta, életműdíjat pedig Fekete Pál vegyészmérnök vehetett át.

Gábor Dénes-díjat kapott Basa Péter mérnök-fizikus, Dezső Zsigmond építőmérnök, Greiner István Gábor vegyészmérnök, Volk Balázs vegyészmérnök és Vonderviszt Ferenc biofizikus.

Idén az In memoriam Gábor Dénes-díjat Sipos László József villamosmérnök vehette át.

Gábor Dénes Tudományos Diákköri Ösztöndíjat Takács Orsolya, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Vegyészmérnöki és Biomérnöki karának hallgatójának, valamint Kocsis Kinga, a BME Építészmérnöki karának hallgatója, és Tugyi Betrix, a BME villamosmérnöki és Informatika karának hallgatója vehetett át.

A Novofer Alapítvány által alapított Gábor Dénes-díjakat napjainkig 285-en kapták meg.