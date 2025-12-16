A kormány felelősséget vállal minden magyarért

A valódi értékvállalás felelősségteljes feladat, amelyet csak értékek mentén lehet vállalni, és Magyarország kormánya felelősséget visel a külhoni magyar közösségekért, a művelődésükért, a szülőföldön való megmaradásukért és boldogulásukért – hangsúlyozta Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet (VMMI) fennállásának 20. évfordulója alkalmából szervezett ünnepségen kedden Zentán.

Az államtitkár kiemelte, hogy a magyar nemzet kulturális nemzet, „amelyhez tartozni nemcsak vérségi leszármazással, hanem tudással, cselekedetekkel és szívbéli elköteleződéssel is lehet, a művelődés tehát nemcsak egy-egy intézménynek és még kevésbé kizárólag a kultúrpolitikának, hanem minden magyarnak a szívbéli feladata”.

Magyarország kormánya mindenkor azért dolgozik, hogy a magyar nemzet virágzása megvalósulhasson mindenhol, ahol magyar közösségek vannak. „A magyar kormány nemzetpolitikájának a kulcsa, hogy ismét előnyt jelentsen magyarnak lenni a Kárpát-medencében és szerte a világban” – szögezte le.