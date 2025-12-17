A kereszténység ember- és nemzetmegtartó erő

Fontos tudnunk, hiszen megtanultuk hazánk történelméből, hogy a kereszténységnek embermegtartó és nemzetmegtartó ereje van - jelentette ki a KDNP frakcióvezetője kedden, a párt "Fogadj örökbe egy keresztet" országos kezdeményezése keretében felújított kereszt ünnepélyes felszentelésén, Jászberényben.

Simicskó István köszöntőjében arról beszélt: a KDNP "Fogadj örökbe egy keresztet" kezdeményezése azért fontos, mert Nyugat-Európában olyan folyamatok zajlanak, melyek "egyfajta sajátos civilizációs, vallási és kulturális keveredést okoznak".

Ennek következtében számos helyen a beérkező illegális migránstömegek keresztényeket üldöznek, bántalmaznak, templomokat és kereszteket rongálnak meg. Rámutatott: ezzel szemben nekünk méltó módon kell őriznünk minden olyan keresztény jelképet, mely a Krisztushoz tartozást szimbolizálja.

Példaként felmutatva akár Nyugat-Európának is, hogy Magyarország nemzeti közössége képes helyi szinten és országszerte olyan mozgalmakat elindítani, melyek határozottan és tisztességgel állnak ki a keresztény értékek mellett. Minden közösséget minősít, hogyan gondozzák értékeiket és ez igaz arra is, hogyan bánnak keresztény jelképeikkel - tette hozzá.

Szavai szerint az elmúlt években a párt kezdeményezése nyomán több mint 200 kereszt újult meg a Kárpát-medencében, szép példájaként a keresztény értékek mentén történő összefogásnak. Kiemelte: amikor összetartozásról beszélünk, akkor egyrészt a nemzettudatra gondolunk, mely kulturális és vérségi kapcsolatokra épül és arra, hogy mindenkinek megvan a maga küldetése, missziója az életben.

Ezen kívül pedig az istentudatra, melyre mindannyiunknak szüksége van. Ez a hármas tudati egység ad tartást az embereknek ebben a mai, gyorsan változó világban - húzta alá a frakcióvezető jelezve, vannak olyan erők, melyek azon dolgoznak, hogy ezeket elveszítsük, ezért kötelességünk kiállni a kereszténység mellett.

Lukács evangéliumát idézve Simicskó István úgy fogalmazott: látnunk kell az idők jeleit, így azt is, hogy a muszlim világból milliók érkeznek Európába. Csak tavaly több mint kétmillió illegális bevándorló érkezett Németországba, ahol látszik ennek hatása többek között a romló közbiztonsági viszonyokban is.

Ennek kapcsán emlékeztetett: minden eddig ismert emberi civilizáció vallási talapzaton jött létre és amelyek azóta hanyatlásnak indultak, majd eltűntek, azok mindegyike engedte szétporladni ezt a vallási talapzatot, így előbb-utóbb a felépítményt is romba döntve. Európában és a Kárpát-medencében a keresztény értékek adják civilizációnk fundamentumát - fogalmazott megjegyezve: ezért a saját létezésünk és megmaradásunk érdekében is kötelességünk ápolni a keresztény értékeket.